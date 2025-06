Bế giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa XIV

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu bế giảng.

Dự Lễ bế giảng còn có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Lớp bồi dưỡng; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Lớp bồi dưỡng; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các thầy, cô giáo và toàn thể học viên Lớp bồi dưỡng.

Trải qua hơn 3 tuần học với 32 chuyên đề, khóa học giúp học viên nắm được những nội dung căn cốt về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, về xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới, đồng thời rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, phương pháp công tác và tư duy khoa học trong lãnh đạo, quản lý.

Lớp học nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian lên lớp trao đổi với học viên ngay trước lễ Bế giảng. Tổng Bí thư động viên, khích lệ và bày tỏ tin tưởng rằng sau khóa học dù ở cương vị công tác nào, các học viên cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong khóa học, Chủ tịch nước Lương Cường cũng trao đổi với các học viên về chuyên đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân do nhân dân vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính với chuyên đề xây dựng Chính phủ hành động liêm chính phục vụ nhân dân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi về chuyên đề xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta trong kỷ nguyên mới.

Lớp học còn nhận được sự quan tâm của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an…

Phát biểu tại lễ bế giảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú đánh giá: “Qua theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, chúng tôi ghi nhận, đánh giá rất cao kết quả của lớp học. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 55 học viên đã hoàn thành xuất sắc chương trình đề ra. Dù thời gian lớp học rút ngắn còn hơn 3 tuần nhưng nội dung khóa học vẫn bao quát đầy đủ các vấn đề cơ bản, cốt lõi có tính cấp bách về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về chất lượng phát triển kinh tế - xã hội, tín ngưỡng, bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược an ninh đối ngoại và về tổng kết thực tiễn phát triển và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng gắn với các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

“Thời gian tới dự báo tình hình thế giới tiếp tục có những chuyển biến nhanh nhanh chóng, phức tạp. Trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Nhưng tôi tin tưởng sau khóa học này, các đồng chí trở về cơ quan, đơn vị, địa phương công tác sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tính tiên phong, gương mẫu. Với những kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng, cập nhật và những kinh nghiệm học hỏi được sẽ tiếp thêm sức mạnh, ý chí và nghị lực để các đồng chí vượt qua mọi khó khăn, thách thức, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó” - ông Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng.

Đại diện cho 55 học viên Lớp bồi dưỡng phát biểu tại buổi Lễ bế giảng, ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La cho biết, quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú tại lễ khai giảng, 55 học viên lớp học đã nghiêm túc thực hiện nội dung chương trình, yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề ra, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, đoàn kết, nỗ lực, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn thực tiễn trong lĩnh vực, địa bàn mình công tác, qua đó học hỏi lẫn nhau. Lớp học diễn ra trong thời điểm cả nước chuyển mình mạnh mẽ. Nhiều tỉnh đang khẩn trương hoàn thành việc sáp nhập và cả nước chuẩn bị thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều học viên vừa học vừa làm nhưng tất cả đã hoàn xuất sắc chương trình mà lớp học đề ra.

“Chúng tôi cảm nhận được Tổng bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ban Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh rất quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận. Khóa học này giúp cho mỗi học viên chúng tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tầm nhìn, tư duy, niềm tin và quyết tâm phấn đấu đóng góp trên từng vị trí công tác của mình. Hơn 3 tuần qua, 55 học viên từ các cơ quan Trung ương đến địa phương có cơ hội học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực mình công tác, từ đó chúng tôi sẽ vận dụng những kiến thức của khóa học để áp dụng vào thực tiễn, giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị” , ông Hoàng Quốc Khánh bày tỏ.

Tại lễ bế giảng, ông Đậu Tuấn Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo đã công bố quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp chứng nhận tốt nghiệp cho 55 học viên của lớp.

