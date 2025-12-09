Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi lúc rạng sáng tại Hải Phòng

Một bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi lúc rạng sáng 6/12 tại phường Hòa Bình (Hải Phòng), hiện chính quyền địa phương đang thông báo tìm người thân.

Bé gái được phát hiện vào rạng sáng 6/12 tại phường Hòa Bình, Hải Phòng. Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ UBND phường Hòa Bình (TP Hải Phòng), khoảng 5h ngày 6/12, trong lúc đi tập thể dục tại đoạn đường liên thôn thuộc Tổ dân phố Thắng Lợi (khu Bờ Điều, phường Hòa Bình), bà P.T.M phát hiện một trẻ sơ sinh được đặt trên tấm bìa xốp. Bà M. lập tức đưa cháu bé đến Công an phường Hòa Bình trình báo.

Qua xác minh ban đầu, bé gái có sức khỏe tốt, mặc bộ quần áo màu xanh, quấn khăn màu xanh, không phát hiện dị tật và nặng khoảng 5kg.

UBND phường Hòa Bình đã niêm yết công khai thông báo về trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại trụ sở UBND phường từ ngày 7/12 - 13/12. Cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé được đề nghị liên hệ với UBND phường (qua Văn phòng HĐND và UBND) để làm thủ tục nhận lại con.

UBND phường Hòa Bình cho biết, sau khi hết thời hạn niêm yết, nếu không có người thân đến nhận, phường sẽ phối hợp Trạm Y tế Hòa Bình số 2 làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ theo quy định.

Mới đây, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở xóm Tân Văn, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Một bé trai sơ sinh được bỏ bên trong làn nhựa, với một số đồ dùng, hộp sữa và tờ giấy được cho là của người mẹ để lại với nội dung: “Do hoàn cảnh cháu không nuôi được, cháu xin gửi gia đình nuôi hộ cháu, cháu cảm ơn nhiều ạ”.

Trước đó, lúc rạng sáng 1/10, Công an phường Ninh Hoà (tỉnh Khánh Hòa) cũng nhận được thông tin có một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3kg, vừa sinh 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại một ngôi miếu trên địa bàn. Bé gái được quấn trong khăn, bỏ trong một chiếc giỏ xách màu hồng và chỉ để lại ít quần áo, trên người không có thương tích gì.

UBND phường Ninh Hòa phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc, đồng thời lên phương án chăm sóc, bảo vệ cháu bé. Chính quyền địa phương cũng lên phương án tìm lại người thân của cháu, nếu không có người nhận sẽ xử lý theo quy định.