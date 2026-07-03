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Xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

  • Thứ sáu, 3/7/2026 10:10 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Ngày 3/7, UBND xã Kim Bôi (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đã phát thông báo tìm thân nhân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo bà Bùi Thị Dung, Phó trưởng phòng Văn hóa và Xã hội xã Kim Bôi, khoảng 4h30 phút ngày 1/7, tại khu vực đường liên xóm Vó Khang, đoạn cầu bắc qua suối thuộc thôn Vó Khang, bà Quách Thị Mới phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi và báo cho chính quyền địa phương.

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Bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Kim Bôi đã phối hợp Công an xã, Trạm Y tế và các cơ quan liên quan lập biên bản, kiểm tra tình trạng sức khỏe của cháu bé và hoàn tất thủ tục theo quy định.

Hiện cháu bé được tạm giao cho bà Quách Thị Mới chăm sóc trong thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 8/7.

UBND xã Kim Bôi thông báo để cha, mẹ, ông, bà hoặc người thân của cháu bé (nếu có) sớm đến liên hệ với địa phương để làm thủ tục nhận lại trẻ theo quy định của pháp luật.

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https://tienphong.vn/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-ben-duong-o-phu-tho-post1856492.tpo

Theo Viết Hà/Tiền Phong

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