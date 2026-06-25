Bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở chùa kèm bức thư của người mẹ

Bé trai 3 ngày tuổi được phát hiện bị bỏ rơi tại ngôi chùa cổ của Quảng Trị kèm mẩu thư của người mẹ ghi ngày sinh của cháu bé và một số vật dụng cho trẻ sơ sinh.

Công an xã Tân Mỹ (tỉnh Quảng Trị) đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, tìm thân nhân cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở một ngôi chùa cổ tại địa phương.

Cơ quan công an và chính quyền địa phương đang hỗ trợ chăm sóc cháu bé.

Theo đó, khoảng 7h ngày 25/6, Công an xã Tân Mỹ nhận được tin báo của người dân việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên của chùa cổ Hoằng Phúc ở xã Tân Mỹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tân Mỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với UBND xã và Trạm Y tế xã kiểm tra tình trạng sức khỏe, chăm sóc ban đầu cho cháu bé.

Qua xác minh ban đầu, cháu là bé trai khoảng 3 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, thời điểm phát hiện cháu bé được đặt trong túi xách màu xanh để trên ghế đá, bên trong chứa một số đồ sơ sinh kèm bức thư.

“Con là sinh viên không nuôi được con. Mong nhà chùa giúp đỡ nuôi con cho cháu với. Cháu sinh ngày 22/6/2026, lúc 11h10 phút”, nội dung bức thư để lại cùng cháu bé.

Để bảo đảm sức khỏe và điều kiện chăm sóc tốt nhất cho cháu bé, Công an xã Tân Mỹ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục ban đầu và đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để được các y, bác sĩ theo dõi, chăm sóc theo quy định.

Mẩu thư được bỏ lại cạnh cháu bé.

Công an xã Tân Mỹ đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị ai là thân nhân của cháu đến UBND xã Tân Mỹ để làm thủ tục nhận con theo quy định.

Cách đây hơn 10 ngày, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM) cũng phát tin tìm người thân cho trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy kèm lời nhắn được cho là của người mẹ.

Khoảng 0h20 ngày 12/6, chị Hoàng Thị Thuận đang ở nhà tại hẻm 22/3/1 đường Cây Da (khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp) thì bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt trước cửa.

Mở cửa kiểm tra, chị phát hiện một bé sơ sinh được quấn khăn xanh trắng, nằm lọt thỏm trong một chiếc thùng giấy. Chị Thuận lập tức bế bé vào nhà ủ ấm, cho uống sữa, đồng thời cùng người dân xung quanh trình báo Công an phường.

Đáng chú ý, bên cạnh cháu bé có một mảnh giấy với lời nhắn đầy xót xa: "Vì hoàn cảnh quá éo le nên tôi không thể nuôi dưỡng được, kính mong ai gặp được bé chăm sóc nuôi dưỡng thay cho tôi. Tôi xin cảm ơn. Cháu sinh ngày 6/6/2026".