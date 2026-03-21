Bé gái 13 tuổi bị nhóm 'yêu râu xanh' xâm hại đến mang thai

  • Thứ bảy, 21/3/2026 18:59 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Ông Văn Quốc (20 tuổi) và Lý Hải Đăng (21 tuổi, cùng trú tại TP Cần Thơ) cùng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Hai bị can này đã thực hiện hành vi dụ dỗ, xâm hại tình dục bé gái (13 tuổi) tại quận 12 cũ đến mang thai.

Vụ việc chỉ bị phát giác khi người mẹ bàng hoàng phát hiện con gái mang thai ở tuần thứ 18, từ đó hé lộ chuỗi hành vi đồi bại của những gã thanh niên quen qua mạng.

Sự việc đau lòng bắt đầu từ ngày 7/9/2024. Bà T. (ngụ quận 12) thấy con gái là bé Y. (sinh năm 2011) có biểu hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả thăm khám xác định bé Y. đã mang thai hơn 18 tuần.

Công an phường An Phú Đông, quận 12 (cũ) đã vào cuộc và từng bước làm rõ hành vi mất nhân tính của những kẻ đã xâm hại bé Y..

Ông Văn Quốc (20 tuổi) là kẻ mở đầu bi kịch khi quen Y. qua mạng xã hội rồi đưa nạn nhân ra bãi đất trống "hành sự" vào đầu năm 2024. Đáng phẫn nộ hơn, Lý Hải Đăng (21 tuổi), dù không quen biết nhưng sau khi nghe Quốc kể "chiến tích" đã nảy sinh ý định tà dâm, chặn đường đưa nạn nhân vào phòng trọ xâm hại.

Không dừng lại ở đó, danh sách những kẻ “nhúng chàm” còn có Hồ Quốc Thịnh (20 tuổi) và Nguyễn Trọng Bằng (29 tuổi). Thịnh lợi dụng danh nghĩa "người yêu" để liên tục ép buộc bé Y. quan hệ tình dục với tần suất dày đặc (1-2 ngày/lần).

Kết quả giám định ADN từ Phân viện Khoa học hình sự khẳng định: Thịnh chính là cha đẻ của đứa trẻ nạn nhân sinh ra.

Hiện tại, Viện KSND TP.HCM đã truy tố Quốc và Đăng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Riêng hồ sơ của Thịnh đã được chuyển cho Công an quận Bình Thạnh (cũ) xử lý. Đối tượng Bằng hiện đang bị truy tìm sau khi cơ quan điều tra quyết định tách vụ án vào tháng 2/2025.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

    Khoi to bao ve truong tieu hoc hiep dam hoc sinh hinh anh

    Khởi tố bảo vệ trường tiểu học hiếp dâm học sinh

    11:03 13/3/2026 11:03 13/3/2026

    0

    Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam một bảo vệ trường tiểu học 59 tuổi để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị can khai nhận đã nhiều lần dụ dỗ, cho tiền rồi xâm hại tình dục học sinh ngay trong khuôn viên trường.

    Bat tam giam nguoi lam thue xam hai be gai 7 tuoi hinh anh

    Bắt tạm giam người làm thuê xâm hại bé gái 7 tuổi

    11:06 13/2/2026 11:06 13/2/2026

    0

    Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt tạm giam Đinh Văn Nga (SN 1977, thường trú tại xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

