Pháp luật

Bắt tạm giam người làm thuê xâm hại bé gái 7 tuổi

  • Thứ sáu, 13/2/2026 11:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt tạm giam Đinh Văn Nga (SN 1977, thường trú tại xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đinh Văn Nga từ Quảng Ngãi vào xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng hái cà phê thuê. Tối 23/1, sau khi uống rượu, đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với một bé gái 7 tuổi sống cùng khu nhà trọ.

Đối tượng Đinh Văn Nga bị Công an bắt tạm giam.

Sự việc bị phát hiện, Đinh Văn Nga lập tức bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương vào cuộc truy tìm và Đinh Văn Nga bị bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 5 km.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-tam-giam-ke-lam-thue-xam-hai-be-gai-7-tuoi-i796984/

Khắc Lịch/Công an nhân dân

xâm hại bé gái 7 tuổi Lâm Đồng Quảng Ngãi xâm hại bé gái 7 tuổi

