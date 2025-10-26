Bé gái 10 tuổi bị cha dượng bạo hành ở Hà Tĩnh được ra viện

Bé gái 10 tuổi bị cha dượng bạo hành ở Hà Tĩnh đã hồi phục sức khỏe, xuất viện và hiện được gia đình chuyển về sống tại quê ngoại ở Sơn La.

Lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết cháu H.T.N.L. (10 tuổi, học lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm - nạn nhân bị cha dượng bạo hành) hiện bình phục sức khỏe và được xuất viện.

Do chị Bàn Thị B. (29 tuổi, mẹ cháu L.) có nguyện vọng đưa cháu về quê ngoại sinh sống, nên chính quyền địa phương hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bao gồm việc chuyển trường cho bé. Chiều 25/10, cháu lên xe rời Hà Tĩnh về Sơn La, gia đình nội, ngoại đến hỗ trợ cháu thu dọn đồ đạc để về quê ngoại.

Vết thương trên người bé gái thời điểm bị cha dượng đánh.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2022, chị Bàn Thị B. (29 tuổi, quê Sơn La) kết hôn với Nguyễn Văn Nam; khi đó con riêng của chị là cháu L. được 7 tuổi. Cả gia đình chuyển về thuê trọ tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm). Hiện Nam và chị B. có với nhau 2 người con chung.

Khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm để ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Không dừng lại, Nam còn dùng búa đinh đánh 2 nhát vào vùng đầu, khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau đó, Nam băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.

Sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở nhà một mình. Sau đó nạn nhân kêu cứu qua cửa sổ, người dân phát hiện và báo chính quyền. Cháu L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, sau đó chuyển lên Bệnh viện tại Nghệ An.

Nam bỏ trốn và bị bắt vào tối cùng ngày khi đang lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Tại cơ quan Công an, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi.

Đây không phải là lần đầu cháu L. bị cha dượng bạo hành. Trước đó, vào năm 2024, Nam cũng dùng dây điện đánh con riêng vợ bị thương. Ngành chức năng đã làm việc với Nam, yêu cầu không tái phạm song mới đây, người đàn ông này tiếp tục bạo hành con riêng của vợ.