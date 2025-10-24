Bê bối cá độ làm rúng động bóng rổ Mỹ

Chauncey Billups, Terry Rozier và Damon Jones bị FBI bắt trong vụ cá độ phi pháp quy mô lớn liên quan đến mafia Italy, khiến NBA rúng động và đối diện khủng hoảng niềm tin chưa từng có.

Terry Rozier (trái) đang vướng vòng lao lý.

Có lẽ chưa bao giờ NBA lại đối diện một cú sốc lớn đến vậy. Giải đấu từng được xem là biểu tượng của sự chuyên nghiệp, nơi những biểu tượng như Michael Jordan, Kobe Bryant hay LeBron James được tôn vinh, giờ đang chìm trong cơn bão bê bối mang tầm lịch sử.

Ba cái tên vừa bị FBI bắt giữ - Chauncey Billups, Terry Rozier và Damon Jones - không chỉ là những cá nhân lạc lối, mà còn là biểu hiện cho một vấn đề đang ăn sâu vào cốt lõi của bóng rổ hiện đại: sức mạnh hủy diệt của tiền bạc và cá cược.

Chauncey Billups, nhà vô địch NBA 2004, HLV trưởng Portland Trail Blazers, từng được gọi là “Mr. Big Shot” vì sự lạnh lùng trên sân, nay trở thành nhân vật chính trong một cuộc điều tra quy mô quốc gia. Theo ESPN, ông bị cáo buộc dính líu tới đường dây cá độ phi pháp có liên hệ với mafia Italy - điều tưởng chừng chỉ tồn tại trong các bộ phim tội phạm những năm 1980.

Đáng nói hơn, vụ việc nổ ra ngay sau khi mùa giải 2025/26 khởi tranh được một vòng đấu, và Billups vẫn còn đứng trên đường biên chỉ đạo học trò khi FBI lên kế hoạch bắt giữ.

Terry Rozier - hậu vệ Miami Heat - cũng bị bắt tại khách sạn ở Orlando, chỉ vài giờ sau khi đội anh thất bại trong trận mở màn. Một cựu cầu thủ khác, Damon Jones, người từng khoác áo nhiều đội NBA, cũng bị nêu tên. Ba nhân vật, ba thế hệ, cùng bị cuốn vào một mạng lưới đen tối mà FBI khẳng định “có quy mô trải dài 11 bang và liên quan đến hơn 30 người”.

Theo Giám đốc FBI, Kash Patel, đây là vụ án “mang tính lịch sử” với các tội danh từ gian lận viễn thông, rửa tiền, tống tiền, cho đến cá cược bất hợp pháp. Ông mô tả: “Chúng ta đang nói về hàng chục triệu USD bị thao túng qua các vụ cá độ, trộm cắp và gian lận kéo dài nhiều năm”.

Và cái tên đứng sau? “La Cosa Nostra” - tổ chức mafia Italy lừng danh, cùng bốn gia tộc Bonanno, Gambino, Genovese và Lucchese.

Hình ảnh của NBA đang bị đe doạ.

Nếu những cáo buộc này được chứng minh, đây sẽ là vết nhơ tồi tệ nhất kể từ vụ trọng tài Tim Donaghy năm 2007. Nhưng khác với Donaghy - một cá nhân đơn lẻ - vụ việc lần này chạm tới tầng sâu của giải đấu, nơi HLV, cầu thủ và cựu danh thủ đều bị cuốn vào. Nó đặt ra câu hỏi nghiêm trọng: phải chăng NBA đánh mất sự kiểm soát trước cơn lốc cá cược, khi mỗi cú ném, mỗi cú rebound giờ đây có thể bị gắn với hàng triệu USD đặt cược trên các sàn trực tuyến?

Bóng rổ Mỹ, vốn là niềm tự hào văn hóa của cả quốc gia, đang đối diện một vết nứt đạo đức khó lành. Nhiều năm qua, NBA từng mở cửa cho các công ty cá cược hợp pháp tham gia tài trợ, quảng cáo và thậm chí trở thành “đối tác chiến lược”. Chính sự hợp thức hóa này khiến ranh giới giữa kinh doanh và tội phạm trở nên mờ nhạt. Khi tiền trở thành trọng tâm, giá trị thể thao bị đẩy lùi.

Billups, người từng dạy học trò về “ý chí và danh dự”, giờ phải đối mặt với tội danh có thể chấm dứt sự nghiệp. Rozier, một cầu thủ từng nổi tiếng vì tinh thần chiến đấu, giờ bị gắn mác “đánh cược với chính môn thể thao nuôi sống mình”. Và Damon Jones - biểu tượng của thế hệ cũ - trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại trong một vụ án mang bóng dáng “mạng lưới ngầm”.

Cho đến giờ, NBA, Blazers và Heat vẫn im lặng. Nhưng sự im lặng đó chẳng khác nào tiếng chuông cảnh tỉnh. Khi những con số từ bảng tỷ lệ cá cược vang lên lớn hơn cả tiếng giày rít trên sàn đấu, thì vấn đề không còn là ai thắng ai thua - mà là ai còn tin tưởng.

Vụ việc Billups–Rozier–Jones có thể chỉ là phần nổi của tảng băng đang đe dọa làm sụp đổ hình ảnh NBA. Bởi một khi thể thao đánh mất sự liêm chính, mọi chiến thắng đều trở nên vô nghĩa. Và khi niềm tin đã mất, không một cú ném nào – dù chính xác đến đâu – có thể đưa bóng rổ Mỹ trở lại vị thế thuần khiết ngày xưa.