Bcons tính xây căn hộ dành riêng cho người cao tuổi

Trước sự thay đổi trong nhu cầu mua nhà, Bcons tính phát triển các dự án căn hộ riêng cho người cao tuổi và người trẻ, thay vì áp dụng một mô hình thiết kế chung.

TS Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons tiết lộ doanh nghiệp đang có kế hoạch phát triển dự án nhà ở dành riêng cho người cao tuổi. Ảnh: BTC.

Chia sẻ tại Diễn đàn Phát triển Chuỗi giá trị Bất động sản Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Dịch chuyển giá trị" và Vietnam Property Value Chain (VPVC), ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc - Trưởng Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở, CBRE Việt Nam cho biết các chủ đầu tư bất động sản đang phải đối mặt với nhiều áp lực, từ chi phí đầu vào gia tăng, vướng mắc pháp lý đến khó khăn trong huy động vốn và xây dựng phương án tài chính.

Theo ông, hầu hết khoản chi phí phát triển dự án, từ đất đai, xây dựng, nhân công, vật liệu đến quản lý vận hành và tiếp thị đều có xu hướng tăng.

Trong khi đó, nhu cầu nhà ở tập trung lớn ở phân khúc giá trung bình, đặt ra bài toán cân đối giữa chi phí, chất lượng sản phẩm và khả năng chi trả của khách hàng.

Trước thực tế này, ông Kiệt cho rằng chủ đầu tư cần thay đổi cách tiếp cận thị trường, chú trọng nghiên cứu nhu cầu của người mua để phát triển sản phẩm phù hợp, thay vì chỉ tập trung vào quỹ đất hay quy mô dự án.

Bcons tính xây khu căn hộ riêng cho người cao tuổi và người trẻ

Chia sẻ về chiến lược sản phẩm, TS Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, cho biết ngay từ khi thành lập, doanh nghiệp đã tập trung phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu thực, hướng đến nhóm khách hàng có thu nhập trung bình.

Theo đó, Bcons lựa chọn phát triển các căn hộ diện tích 40-60 m2, bố trí hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Dù diện tích tương đối nhỏ, thiết kế này xuất phát từ thói quen sinh hoạt của nhiều gia đình Việt Nam, trong đó có nhu cầu đón cha mẹ, người thân đến chơi hoặc ở lại.

Ông Thạch cho biết ban đầu nhiều khách hàng đặt câu hỏi liệu căn hộ diện tích nhỏ có đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hay không. Tuy nhiên, sau 7 năm phát triển và đưa hơn 20.000 căn hộ ra thị trường, doanh nghiệp nhận thấy thiết kế này phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu.

Trước sự thay đổi trong nhu cầu và hành vi tiêu dùng, Chủ tịch Bcons cho rằng doanh nghiệp cần thay đổi, nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với độ tuổi và đặc điểm sinh hoạt của từng nhóm khách hàng, thay vì áp dụng một mô hình thiết kế chung.

Đáng chú ý, ông Thạch tiết lộ Bcons đang có kế hoạch phát triển dự án nhà ở dành riêng cho người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên.

"Dự án chỉ bán căn hộ cho người thuộc nhóm tuổi này. Trường hợp con cái muốn mua nhà cho cha mẹ, người đứng tên sở hữu vẫn phải là người cao tuổi", ông cho biết.

Theo ông, căn hộ dành cho người cao tuổi không cần tích hợp nhiều công nghệ phức tạp mà nên ưu tiên sự tiện dụng và an toàn. Chẳng hạn, các khu vực cần thiết phải có tay vịn, thiết bị vệ sinh được bố trí thuận tiện, ngay cả cuộn giấy vệ sinh cũng nên đặt phía trước hoặc bên cạnh để hạn chế động tác xoay người của người lớn tuổi.

Ngoài ra, Bcons cũng dự kiến phát triển khu căn hộ chỉ bán cho người dưới 40 tuổi, hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Các dự án này sẽ được thiết kế hiện đại, từ cổng vào đến không gian bên trong từng căn hộ.

Theo Chủ tịch Bcons, việc ứng dụng công nghệ phải phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của người sử dụng, thay vì chạy theo xu hướng. "Không phải công nghệ nào mới cũng phù hợp với mọi đối tượng", ông nhận định.

Bên cạnh thay đổi sản phẩm, ông Thạch cho rằng doanh nghiệp cũng phải chủ động đổi mới từ bên trong, đặc biệt là xây dựng đội ngũ nhân sự liên tục học hỏi, cập nhật kiến thức để thích ứng với thị trường.

Người mua nhà thay đổi, chủ đầu tư không thể giữ cách làm cũ

Ở góc nhìn rộng hơn, TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners cho rằng việc đáp ứng nhu cầu người mua không chỉ nằm ở thiết kế từng căn hộ mà còn ở cách tổ chức không gian sống và hệ thống tiện ích của cả khu đô thị.

Theo ông, nhiều dự án tại các khu vực ngoài trung tâm trước đây chủ yếu giải quyết bài toán giá nhà, nhưng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Điều này khiến người dân dù đã chuyển đến nơi ở mới vẫn phải di chuyển quãng đường dài vào nội thành để làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ thiết yếu.

Do đó, ông cho rằng chủ đầu tư khi phát triển các dự án cần tích hợp không gian làm việc và hệ thống tiện ích trong bán kính di chuyển 15 phút, giúp cư dân đáp ứng phần lớn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày ngay tại nơi ở.

TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: BTC.

Trong trường hợp các tiện ích tại chỗ chưa được phát triển đầy đủ, ông Sơn cho rằng hạ tầng giao thông cần đi trước, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ ở các khu vực lân cận thông qua giao thông công cộng, metro và các tuyến đường kết nối.

Thực tế, thời gian qua, TP.HCM và nhiều địa phương đã có những chuyển động trong công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng, đặc biệt là mở rộng mạng lưới giao thông và tăng cường kết nối vùng.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, những thay đổi này đang mở ra cơ hội mới cho thị trường bất động sản. Việc điều chỉnh không gian phát triển, mở rộng hạ tầng giao thông và hình thành các mô hình đô thị đa trung tâm không chỉ làm thay đổi tiềm năng của nhiều khu vực mà còn giúp người dân có thêm lựa chọn về nơi ở.

Đây cũng là cơ sở để các chủ đầu tư nghiên cứu địa điểm, điều chỉnh chiến lược phát triển dự án theo định hướng quy hoạch mới. Tuy nhiên, ông nhìn nhận cơ hội chỉ có thể chuyển thành kết quả khi doanh nghiệp chuẩn bị tốt nguồn lực và năng lực triển khai.

Trong giai đoạn tới, ông cho rằng chủ đầu tư cần tập trung hoàn thiện pháp lý dự án, nâng cao năng lực huy động và quản trị dòng vốn, đồng thời chú trọng nghiên cứu, thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của khách hàng.

Theo ông Kiệt, khi thị trường ngày càng có sự sàng lọc, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không còn chỉ nằm ở quỹ đất hay quy mô dự án mà còn ở khả năng giải quyết đồng thời các bài toán pháp lý, tài chính và chất lượng sản phẩm.

"Doanh nghiệp nào chuẩn bị tốt những nền tảng này, hiểu rõ khách hàng và chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường sẽ có nhiều điều kiện hơn để nắm bắt cơ hội, phát triển ổn định và bền vững", ông bổ sung.