Bayern thắng 10-0 trước Auckland City không khác nào trò lố

Bayern Munich - nhà vô địch Bundesliga - đối đầu với một tập thể bán chuyên đến từ New Zealand, nơi cầu thủ ban ngày lái xe nâng, bán nước ngọt hay làm nhân viên kho. Kết quả: 10-0. Một tỷ số phản cảm, một vết nhơ cho giải đấu vốn đã lắm tranh cãi - FIFA Club World Cup phiên bản “quốc gia hóa”.

Trận thắng của Bayern không chỉ là thắng lợi, mà là sự vùi dập toàn diện - và trần trụi - của đẳng cấp. Từ giá trị đội hình, cường độ tập luyện, nền tảng thể lực cho đến tốc độ tư duy chiến thuật, mọi yếu tố đều cho thấy đây là một trận đấu không nên được tổ chức, ít nhất là không nên được mang danh "giải đấu chính thức của FIFA".

Việc mở rộng Club World Cup lên 32 đội theo mô hình World Cup dành cho đội tuyển quốc gia được FIFA quảng bá như một cách lan tỏa bóng đá toàn cầu. Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại: nó đang phơi bày sự thiếu công bằng và tạo ra các trận cầu... gây xấu hổ.

Auckland City - với dàn cầu thủ làm việc toàn thời gian ngoài bóng đá và chỉ tập luyện sau giờ hành chính - rõ ràng không có cơ hội trước một đội bóng đã lên lịch khoa học từ tận tháng 8 để “đỉnh phong độ” đúng vào thời điểm này, như lời CEO Man City tiết lộ. Câu hỏi đặt ra là: họ được mời đến đây để thi đấu hay làm nền?

Tại sân TQL ở Cincinnati, Bayern kiểm soát bóng như đi dạo. Coman, Olise, Müller, Musiala thay nhau ghi tên lên bảng tỷ số trong buổi diễn tập không khán giả đáng nhớ.

Jamal Musiala lập hat-trick; Müller - người đang chơi giải đấu cuối cùng trong màu áo Bayern - để lại dấu ấn với cú đúp như một lời chia tay đầy ấn tượng. 10 bàn thắng vào lưới đội bóng đến từ châu Đại Dương chẳng khiến Bayern tốn nhiều sức, thậm chí dường như còn chưa “ra mồ hôi”. Harry Kane thì không ghi bàn, nhưng đó là chi tiết duy nhất mà Auckland có thể... an ủi.

Sự chênh lệch quá lớn khiến cả trận đấu trở thành một vở kịch lố bịch. Người hâm mộ có lẽ đến sân để xem bao giờ thì Auckland thủng lưới, chứ không còn kỳ vọng vào tính cạnh tranh hay phép màu. Một trận thắng kỷ lục của Bayern, nhưng cũng là thất bại của ý tưởng “toàn cầu hóa” bóng đá một cách thiếu kiểm soát.

Auckland không đáng trách - họ không xin được visa cho đủ cầu thủ vì vướng bận việc làm, nhưng vẫn đại diện châu Đại Dương với niềm tự hào. Vấn đề nằm ở FIFA: tổ chức một giải đấu mà sự chênh lệch giữa các đội không chỉ là thể chất hay kỹ năng, mà là… thời gian biểu sinh hoạt. Một bên là những cầu thủ được dinh dưỡng, phục hồi và huấn luyện đỉnh cao; bên kia là những người phải xin nghỉ phép, sắp xếp công việc để được đá bóng.

Không có gì sai khi mơ mộng rằng bóng đá sẽ đến với mọi ngóc ngách hành tinh. Nhưng nếu giấc mơ ấy được dệt bằng những trận đấu như Bayern 10-0 Auckland, thì có lẽ FIFA nên tỉnh lại. Bóng đá không phải là trò tiêu khiển một chiều, và thế giới không cần những trận đấu được “dàn dựng” để phô trương tầm vóc của các ông lớn, bất chấp nỗ lực và phẩm giá của những kẻ yếu thế.

