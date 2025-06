Kịch bản để Messi đối đầu Real Madrid ở Club World Cup

Một trong những điểm hấp dẫn của FIFA Club World Cup là sự quy tụ của các câu lạc bộ từ khắp nơi trên thế giới, tạo ra cơ hội cho những cuộc đọ sức hấp dẫn và hiếm thấy.

Ở giải năm nay, Real Madrid góp mặt ở bảng H cùng với Pachuca, RB Salzburg và Al Hilal. Trong khi đó, chủ nhà Inter Miami vào bảng A cùng Al Ahly, Palmeiras và Porto.

Theo thể thức, hai đội dẫn đầu giai đoạn vòng bảng sẽ góp mặt ở vòng 16 đội. Nếu Real Madrid và Inter Miami đều có kết quả tốt và xếp ở các vị trí thứ nhất hoặc nhì ở vòng bảng, hai CLB có thể chạm mặt ở bán kết Club World Cup 2025.

Một khả năng khác là cả Real Madrid và Inter Miami đều đứng đầu bảng đấu của mình. Nếu kịch bản này xảy ra, cả hai đội sẽ chỉ chạm mặt nhau nếu vào đến chung kết. Viễn cảnh này trở nên khó khăn hơn vì sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ khác.

Hành trình của Real Madrid được đánh giá không hề dễ dàng khi phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh như Bayern Munich, Atletico Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund và Inter Milan nếu muốn góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại Club World Cup.

Trong khi đó, Inter Miami khởi đầu chiến dịch Club World Cup bằng trận hòa không bàn thắng trước Al Ahly. Messi đá chính nhưng không thể tạo ra khác biệt trước lối chơi chặt chẽ và quyết liệt của Al Ahly.

Với những đối thủ nặng ký như Porto và Palmeiras trong bảng đấu, Messi và các đồng đội sẽ phải nỗ lực hơn nếu muốn đi tiếp vào vòng knock-out.

