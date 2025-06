Sức hút của Messi vẫn quá lớn

Ban tổ chức ghi nhận có tới gần 61.000 khán giả đến sân vận động Hard Rock, nơi có sức chứa 65.000 chỗ ngồi, để xem Messi và đồng đội đá trận ra quân FIFA Club World Cup 2025. Khoảnh khắc siêu sao người Argentina bước ra sân từ đường hầm tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài.

Trước thềm trận đấu, ban tổ chức tiết lộ gặp khó khăn trong việc bán vé. Mặc dù sân vận động có sức chứa lớn, chỉ khoảng 20.000 vé được bán ra, khiến FIFA phải nhanh chóng tìm kiếm giải pháp để cải thiện tình hình.

Messi tạo nên sức hút mạnh mẽ tại Inter Miami, giúp kéo khán giả đến sân. Ước tính lượng khán giả trung bình đến xem Inter Miami thi đấu trên sân Chase Stadium vào khoảng 20.663 ở mùa vừa qua, trong bối cảnh khi sân có sức chứa tối đa 21.550 chỗ.

Trên khán đài, nhiều gương mặt nổi tiếng cũng đến xem Messi chơi bóng. Máy quay bắt được khoảnh khắc Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, ngồi trò chuyện cùng hai huyền thoại Ronaldo de Lima và Roberto Baggio.

Ở trận này, Inter Miami có trận hòa vất vả 0-0 trước Al Ahly. Nếu chắt chiu cơ hội, Al Ahly có thể ghi bàn trong hiệp 1 khi có đến 6 cú sút trúng đích. Thủ thành Ustari sắm vai người hùng của Inter Miami với pha cản phạt đền sau cú dứt điểm của Trezeguet.

Với những gì thể hiện, không nhiều CĐV tin tưởng vào việc Inter Miami có thể tạo bất ngờ trước đại diện châu Âu là Porto ở lượt trận tiếp theo.

