Bayern Munich sụp đổ ở Champions League

|
Rạng sáng 7/5, Bayern hòa 1-1 trước PSG trên sân nhà Allianz Arena ở trận bán kết lượt về, qua đó bị loại khỏi giải đấu với tỷ số chung cuộc 5-6.
|
Nỗi buồn thể hiện trên gương mặt tiền đạo Harry Kane. Chân sút người Anh tạo nhiều kỷ lục ghi bàn cùng đồng đội ở mùa này nhưng không thể tiến đến chung kết.
|
Một số cầu thủ Bayern cũng bật khóc. Lần gần nhất "Hùm xám" vào đến chung kết Champions League đã cách đây 6 năm, mùa giải mà họ lên ngôi vô địch.
|
Bayern không tỏ ra lép vế trên sân khi duy trì nhịp độ tấn công dồn dập quen thuộc. Tuy nhiên, trước một PSG siết chặt đội hình và thi đấu chắc chắn, "Hùm xám" đã không thể ghi thêm bàn nào.
|
Bayern tan mộng ăn ba mùa này khi bị loại khỏi Champions League. Đội đã vô địch Bundesliga cách đây vài tuần và đã vào đến chung kết Cúp quốc gia gặp Stuttgart.
|
HLV Vincent Kompany đến an ủi các học trò. Bản thân chiến lược gia người Bỉ đã chứng tỏ đẳng cấp khi từng bị hoài nghi năng lực hồi đầu mùa.
|
Các cầu thủ Bayern đến tri ân người hâm mộ tại Allianz Arena. Các CĐV cũng dành tràn pháo tay ủng hộ các cầu thủ đội nhà sau nỗi buồn bị loại.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...