Các đội bóng khác nhất định sẽ cử chuyên gia đến theo dõi trận thư hùng giữa hai CLB mạnh nhất tại Bundesliga lúc 23h30 ngày 28/9. Nếu không phải để tăm tia các ngôi sao sáng trong đội hình hai đội, thì cũng vì tìm hiểu về lối chơi của đối thủ có thể cạnh tranh ngôi vô địch châu Âu.

Bayern Munich đang hồi sinh sau khủng hoảng mùa trước. Nói là khủng hoảng nhưng "Hùm xám" vẫn nằm trong top 3 Bundesliga, góp mặt ở vòng đấu quy tụ 4 CLB mạnh nhất Champions League. Chỉ có điều, với một đội như Bayern Munich mà không thể có nổi danh hiệu thì đó là điều khó chấp nhận. Bởi vậy, khủng hoảng xảy ra, dẫn tới phải thay đổi.

Sau những hoài nghi ban đầu, HLV Vicent Kompany đang giúp đội bóng trở lại quỹ đạo. Bayern Munich dẫn đầu cả Bundesliga và Champions League với thành tích toàn thắng. Đây là điều cả những đội bóng có khởi đầu tốt như Barcelona và Man City cũng không làm được.

Barcelona dù toàn thắng tại La Liga lại đã thua ở Champions League. Man City vừa trải qua 2 trận hòa liên tiếp trước Inter Milan và Arsenal. PSG cũng đánh rơi điểm tại giải Pháp.

Có nhiều người so sánh Bayern Munich với Barcelona hiện giờ. Đúng là Barcelona có phong độ rất tốt khi ghi 23 bàn sau 7 trận tại La Liga. Nhưng nếu tính hiệu suất trung bình, Bayern Munich cao hơn khi có 16 bàn sau 4 trận.

Hơn nữa, nếu cộng số bàn tại Champions League vào, Bayern Munich vẫn nhỉnh hơn Barcelona 1 bàn (25 so với 24). Sẽ phải chờ đến tháng 10 để hai đội Barcelona và Bayern Munich gặp nhau để chúng ta có cái nhìn cận cảnh với hai đội bóng đang vào guồng.

Trước mắt, Bayern Munich phải chứng tỏ sức mạnh đích thực khi gặp Leverkusen. Trong giai đoạn Bayern Munich sa sút mùa trước, Leverkusen tranh thủ vươn lên giành ngôi vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

Nhưng kể cả Bayern Munich có chơi tốt như các mùa trước, cũng chưa chắc cản được thầy trò nhà Xabi Alonso. Leverkusen mùa trước như "chân mệnh thiên tử" khi không thua bất kỳ trận nào tại Bundesliga (cả mùa giải chỉ thất bại trước Atalanta tại chung kết Europa League). Trong 2 trận gặp Bayern Munich mùa 2023/24, Leverkusen thắng 3-0 sân nhà và hòa 2-2 sân khách. Đội chủ sân BayArena kết thúc mùa giải với 90 điểm, bỏ xa Bayern 18 điểm. Trong 9 mùa giải Bayern Munich vô địch trước đó, họ chưa từng chạm mốc 90 điểm.

Mùa 2024/25, Levekusen không còn giữ được mạch bất bại khi thua Leipzig ở vòng 2. Tuy vậy, khí phách của một đội bóng lớn vẫn ngự trị trong huyết quản thầy trò Alonso.

Sau trận thua Leipzig, Leverkusen khơi lại mạch thắng đầy ấn tượng. Họ thắng liên tiếp 3 trận và mỗi trận đều đặn ghi 4 bàn, ngang hiệu suất trung bình mà Bayern Munich đang có tại Bundesliga. DNA chân mệnh thiên tử lại trỗi dậy với thầy trò Xabi Alonso trong trận kịch tính với Wolfsburg tuần trước khi lội dòng với bàn ấn định phút 90.

Leverkusen cũng không còn bị ám ảnh với việc phải duy trì chuỗi bất bại nữa mà có thể đến sân Allianz Arena với tinh thần có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu với “Hùm xám”. Nếu xét về tấn công, Leverkusen chẳng có gì phải e ngại đối thủ.

Dù Bayern Munich đang dẫn đầu về số bàn thắng là 16, số bàn thắng từ bóng sống họ tự ghi chỉ là 12 (2 penalty, 2 phản lưới), ngang Leverkusen (1 penalty). Nếu tính sâu hơn, khâu tấn công của Leverkusen vẫn áp đảo khi họ có đến 91 pha dứt điểm trong 4 trận đầu mùa, bỏ khá xa Bayern mới có 75 lần.

Chất lượng trung bình các lần dứt điểm của hai đội không chênh lệch nhiều, vì vậy tính tổng số bàn thắng kỳ vọng (xG), Leverkusen vẫn áp đảo. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội đương kim vô địch Đức là 11,27 - nhỉnh hơn con số 10,52 xG của Bayern Munich.

Tuy nhiên, cách ghi bàn của Leverkusen lại đa dạng hơn. Trong 12 bàn thắng từ bóng sống mà Bayern Munich tự ghi, cả 12 đều từ triển khai tấn công còn Leverkusen chỉ có 6 lần từ tấn công, 1 lần từ phản công và đặc biệt là 5 bàn từ các pha dàn xếp cố định.

Ngang ngửa về hàng công, chất lượng hàng thủ sẽ là nơi quyết định. Kompany xuất thân là hậu vệ đã làm được việc này khá tốt khi Bayern Munich mới thủng lưới 3 bàn (gồm 1 bàn từ chấm 11 mét) từ 4 vòng đầu mùa, trong khi Leverkusen khá phóng túng với 9 bàn thua (1 phản lưới). Những thông số đó cho thấy trận đấu tại Allianz Arena có thể là bữa tiệc bàn thắng mà Leverkusen chịu bất lợi nhiều hơn.

