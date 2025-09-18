Bay cùng khát vọng Việt - dấu ấn Vietjet tại Triển lãm A80

Góp mặt tại triển lãm A80, Vietjet không chỉ khẳng định vị thế là hãng hàng không thế hệ mới dẫn đầu mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Thông qua việc giới thiệu công nghệ tiên tiến, dịch vụ đẳng cấp quốc tế, cùng hình ảnh tàu bay đỏ - vàng mang cờ Tổ quốc vươn khắp năm châu, Vietjet đã trở thành “sứ giả văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới. Đông đảo học sinh, sinh viên cũng tìm đến gian trưng bày để trải nghiệm buồng lái mô phỏng, khám phá cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hàng không.