Loạt hành động bất thường có biến Batman thành phản diện?

Trong trường hợp Batman trở thành một kẻ phản diện, ai sẽ là người đứng lên để chống trả lại anh ấy?

Sự kiện Gotham War đã đẩy mối quan hệ của Batman với Bat-Family đến giới hạn khi giờ đây mỗi thành viên buộc phải chọn một phe để ủng hộ. Và tệ hơn, điều này xảy ra khi đang có một tình thế khó xử lớn về mặt đạo đức.

Tuy nhiên, giờ đây rõ ràng Batman đã sai khi anh bắt đầu thực hiện những hành vi phản bội ngày càng quyết liệt hơn. Từ phản bội Bat-Family đến việc đi ngược lại đạo đức, quy tắc của chính mình và tìm cách giết Joker.

Bruce đã khiến nhiều độc giả cảm thấy khó hiểu với hàng loạt quyết định không bình thường gần đây của anh ấy. Chính những điều này đã đẩy người bảo vệ cao quý một thời của Gotham trở thành một siêu phản diện?

Nhưng đây có thực sự là điều mà Batman muốn làm hay một thế lực nào đó đang lợi dụng anh để thực hiện những mưu đồ riêng? Để Batman trở thành một siêu phản diện ngay trong chính bộ truyện của mình có thể không được lòng một số độc giả nhưng phải công nhận, đó là một cốt truyện hứa hẹn nhiều chi tiết bước ngoặt.

Gotham War đã ảnh hưởng tới nhân cách của Batman

Nhân cách khác của Batman trỗi dậy.

Sau Batman: The Bat-Man of Gotham, hiệp sĩ bóng đêm đã không ở trong trạng thái tỉnh táo nhất. Anh phải đối mặt với những chấn thương nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần.

Điều này khiến một nhân cách khác đen tối hơn bên trong con người Bruce có cơ hội trỗi dậy. Phiên bản này được gọi là The Batman of Zur-en-Arrh và thường khiến người anh hùng của Gotham trở lại phong cách sói cô độc từ những ngày đầu “sự nghiệp”.

Điều này đồng nghĩa với việc Batman sẽ đặt mục tiêu cao nhất, ưu tiên xử lý mọi chuyện một mình và sẵn sàng từ bỏ Bat-Family nếu cần thiết. Trong quá khứ, những lần The Batman of Zur-en-Arrh hành động đều cần nhiều yếu tố kết hợp. Ngoài sự suy yếu của trạng thái tinh thần (bản thể) thì còn cần một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức xảy ra đột ngột.

Và lần này khi vị hôn thê cũ, Catwoman, thành lập một liên minh tội phạm. Nhân cách cô độc của Batman đã có cơ hội. Ý tưởng của Catwoman là tạo ra một tổ chức lớn dành cho các tội phạm loại nhỏ, chuyên trộm cắp vặt thay vì những hành vi phạm tội chết người khác.

Trong Batman/Catwoman: The Gotham War - Battle Lines, một số thành viên khác của Bat-Family cũng ủng hộ kế hoạch của Catwoman. Bởi theo Catwoman, điều này không chỉ giúp hạn chế các vụ án lớn, nguy hiểm mà còn khiến các tội phạm thuộc dạng trùm mất đi một lượng lớn tay sai.

Red Hood không nhận ra người thầy một thời của mình.

Hơn nữa, việc tội phạm loại nhỏ gia nhập với Catwoman sẽ có được nguồn thu nhập ổn định hơn, ít phải mạo hiểm hơn và cũng ít bị lợi dụng, thao túng bởi những kẻ như Joker hay Scarecrow. Nhìn ở một góc độ khác, cũng là tạo ra một tổ chức tội phạm nhưng cách làm của Catwoman là chủ động lựa chọn một phương án “tệ” thay vì “tệ hơn”.

Nếu Batman đang trong trạng thái tỉnh táo thì ít nhất cũng sẽ ghi nhận mặt tích cực của ý tưởng này, dù cho không ủng hộ. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi nhân cách khác, hiệp sĩ bóng đêm đã có cái nhìn khác thường về vấn đề này, cho rằng việc cho phép bất kỳ hoạt động tội phạm nào xảy ra đều đi ngược lại sứ mệnh của anh ta.

Và điều này thậm chí còn đẩy Batman phải chiến đấu với chính gia đình của mình trong Batman # 137 chỉ để có thể chấm dứt hoạt động của Catwoman sau khi một trong những tay sai của cô bị giết trong một tai nạn đáng tiếc. Trong quá trình này, Batman đã thực hiện rất nhiều hành động hỗn loạn, mất kiểm soát.

The Batman of Zur-En-Arrh và những hành động thái quá

Có lẽ hành động phản bội đáng trách nhất của The Dark Knight đã diễn ra trong các sự kiện Batman #138 và Batman/Catwoman: The Gotham War - Red Hood #2.

Theo đó, Red Hood đã quyết định tích cực hợp tác với liên minh tội phạm của Catwoman để chứng minh nó có thể thành công (theo ý tưởng tích cực) bất chấp sự phản đối của Batman. Và The Batman of Zur-En-Arrh đã bắt cóc chính người mình từng giám hộ và tẩy não anh ấy. Từ đó, Red Hood luôn cảm thấy bất an và lo lắng một cách mất kiểm soát. Tệ hơn, Batman còn lên kế hoạch lập trình lại ký ức của Red Hood và không để anh ấy trở thành một chiến binh như hiện tại nữa.

Rõ ràng, Người Dơi từng chứng kiến và hiểu rõ các tác động đáng sợ mà việc tẩy não, thôi miên gây ra đối với con người. Những nhân cách khác của anh vẫn cho rằng cần phải lập trình lại hoàn toàn tâm trí của một người không khác gì con trai của Bruce.

Không nghi ngờ gì nếu Batman ở trạng thái lý trí hơn, anh ấy sẽ không bao giờ cân nhắc lựa chọn này chứ đừng nói là quyết tâm thực hiện. Chuyện ấy tạo ra hậu quả quá lớn đối với Red Hood. Chi tiết ấy càng cho thấy nhân cách Zur-en-Arrh đã làm biến dạng tư tưởng - hành động - tư duy của Batman nhiều đến thế nào.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về việc Batman có thể chuyển từ vai trò anh hùng sang phản diện trong chính bộ truyện của mình, Batman #139 sẽ là câu trả lời minh bạch nhất.

Theo đó, nhân cách cô độc kia đã đưa ra nhiều quyết định điên rồ, đáng sợ nhất trong đó (đối với tín niệm của Người Dơi) là việc lên kế hoạch phá vỡ 'quy tắc không giết người' nổi tiếng của hiệp sĩ bóng đêm.

Trong mọi câu chuyện về Batman, dù bọn tội phạm có hoành hành đến đâu, Người Dơi cũng chỉ tiến hành ngăn chặn, tội ác của chúng phải do pháp luật xử lý. Anh ấy sẽ không bao giờ để tay mình dính máu vì mục đích tôn vinh ký ức về cha mẹ mình.

Quy tắc này của Batman đã trở thành đề tài tranh luận của rất nhiều người hâm mộ trong cộng đồng DC Comics, liệu nó có thực tế hay không, có hợp lý hay không? Bất chấp thời gian, quy tắc này vẫn là nền tảng giúp Batman trở thành một anh hùng hàng đầu.

Như vậy, việc Zur-En-Arrh đã thúc đẩy Batman lên kế hoạch nhằm hạ sát kẻ thù đáng sợ nhất của mình - Joker - đã trở thành giọt nước tràn ly; biến Bruce trở nên xa vời với chính những tâm niệm của bản thân anh trước đây.