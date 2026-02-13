Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt tạm giam nhóm đối tượng gây náo loạn từ việc mâu thuẫn hát karaoke

  • Thứ sáu, 13/2/2026 11:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến vụ "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại tổ 12, khu phố Phước Lập, phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 10h ngày 4/2, nhóm: Nguyễn Cao Bằng, Nguyễn Quốc Nhựt, Nguyễn Thanh Huy, Lê Văn Toán, Hồ Hữu Trí, Lâm Chiêu Hùng và Nguyễn Minh Đức tổ chức ăn nhậu, hát karaoke bằng loa kéo tại phòng trọ do Bằng thuê trong khu nhà trọ trên đường Hồ Thanh Tòng.

Cùng thời điểm, tại khu vực phía trước phòng trọ số 9 cùng dãy, nhóm của Ngô Quốc Phong, cùng vợ là Huỳnh Thị Nhiều và một đối tượng tên Sơn (hiện đã bỏ trốn) cũng tụ tập ăn nhậu.

mau thuan hat karaoke anh 1

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt các quyết định tố tụng các bị can.

Đến khoảng 12h, sau khi chủ nhà trọ đến nhắc nhở việc gây ồn ào, 2 nhóm phát sinh nghi ngờ và mâu thuẫn. Đỉnh điểm vào khoảng 16h30 cùng ngày, khi nhóm của Nguyễn Cao Bằng quay về phòng trọ, nhóm của Ngô Quốc Phong đã chuẩn bị sẵn 3 gậy tre, đồng thời rủ thêm Nguyễn Hữu Phước và Trương Hữu Nghĩa tham gia chờ sẵn để đánh trả.

Khi 2 bên chạm mặt, các đối tượng đã sử dụng gậy tre, gạch và thanh kim loại lao vào đánh nhau. Sơn, Phước và Nghĩa cầm gậy tre tấn công trước, Nguyễn Thanh Huy và Lê Văn Toán chạy về, nhặt gạch và thanh kim loại tham gia ẩu đả.

Các đối tượng tiếp tục rượt đuổi nhau ra đường Hồ Thanh Tòng, la hét, chửi bới giữa khu vực đông dân cư và phương tiện qua lại, gây náo loạn cả tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương.

mau thuan hat karaoke anh 2mau thuan hat karaoke anh 3

Camera an ninh ghi lại cảnh các đối tượng có hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Hậu quả, Nguyễn Hữu Phước bị thương tích vùng đầu; Nguyễn Cao Bằng bị rách da vùng trán; Huỳnh Thị Nhiều bị rạn xương chân cùng nhiều xây xát khác. Hành vi của các đối tượng không chỉ xâm phạm đến sức khỏe người khác mà còn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Cao Bằng, Nguyễn Quốc Nhựt, Nguyễn Thanh Huy, Lê Văn Toán, Ngô Quốc Phong, Nguyễn Hữu Phước và Trương Hữu Nghĩa về tội "Gây rối trật tự công cộng" để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định.

Phú Lữ/Công an nhân dân

