Bắt tạm giam giám đốc kho bạc huyện lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Hà Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Cao Mạnh Thắng (SN 1973, trú tại phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), là giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra công bố quyết định bắt tạm giam đối với Cao Mạnh Thắng

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng đã xác định khoảng tháng 6/2021, Cao Mạnh Thắng với cương vị là giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê, đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Phạm Thị Long (trú tại tổ 15, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Ông Thắng đã đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc khai thác mỏ đá tại thôn Nà Viền (xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang), nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Long với số tiền trên 2,3 tỷ đồng . Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đây là chiến công mở màn đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Phòng Cảnh sát Kinh tế, thể hiện tinh thần quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.