Truy nã chủ thầu trộm xe máy của thợ xây

Đánh nhau rồi xông vào trung tâm y tế đập phá, 13 người bị bắt giam

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) ra quyết định khởi tố 17 bị can, trong đó đã giam 13 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.