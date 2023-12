Đánh nhau rồi xông vào trung tâm y tế đập phá, 13 người bị bắt giam

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) ra quyết định khởi tố 17 bị can, trong đó đã giam 13 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 14/11, do xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Nguyễn Đỗ Nhật Trường (SN 2004, trú tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) và Hoàng Ngọc Long Quân (SN 2006, trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) rủ theo hàng chục thanh niên khác mang theo hung khí gồm dao, rựa, ba chĩa tự chế. Sau đó, nhóm thanh niên này lái môtô la hét, chửi bới, đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến đường thuộc thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức). Nguyễn Đỗ Nhật Trường và Hoàng Ngọc Long Quân tại Cơ quan điều tra. Đến 22h40 cùng ngày, khi đến khu vực thuộc đường Nguyễn Văn Trỗi (thuộc khu phố Ngãi Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức), 2 nhóm này lao đến đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Trịnh Hoàng P. (SN 2007) té ngã, đã bị Lê Minh Trung Hiếu (SN 2005), Đỗ Thông (2005), Lương Vĩnh Phát (SN 2004), Lương Vĩnh Đạt (2006), Cao Hoàng Phúc (SN 2004) dùng dao bầu, ba chĩa tự chế, rựa, đá tấn công, gây thương tích. Sau đó, P. được chở đến Trung tâm y tế huyện Châu Đức để cấp cứu. Tuy nhiên, một lúc sau Phát tiếp tục cầm cây tuýp sắt đuổi theo xông vào Trung tâm y tế huyện Châu Đức đập phá và tìm P. để đánh. Độc giả của Znews có thể tìm đọc các cuốn sách tại Tủ sách pháp luật để tìm hiểu thêm về Luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật hình sự, Luật dân sự.

