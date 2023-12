5 ngày truy tìm 2 nghi phạm trộm tiệm vàng ở miền Tây

Sáng sớm thức dậy, gia đình bà chủ tiệm vàng đứng tim trước cảnh tượng tiệm bị trộm đột nhập khoắng đi nhiều nữ trang, tiền mặt.

Ngày 14/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết các đơn vị nghiệp vụ khám phá vụ án trộm vàng xảy ra ở huyện Cao Lãnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 6h ngày 27/11, gia đình bà chủ tiệm vàng Phương Vy ở xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, ngủ dậy phát hiện cửa tiệm bị trộm đột nhập cuỗm nhiều trang sức, card điện thoại, tiền mặt, tổng giá trị hơn 700 triệu đồng. Vụ việc được trình báo công an.

Do tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Cao Lãnh báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp, phối hợp Phòng cảnh sát hình sự tìm dấu vết, truy bắt thủ phạm.

Trần Tuấn Kiệt (trái) và Lê Văn Lắm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Một cán bộ điều tra cho biết khi tới hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án trộm cắp tài sản có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng có thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp lợi dụng đêm khuya nhà người dân đã ngủ say đột nhập vào lấy trộm tài sản.

Quá trình điều tra, công an xác định Trần Tuấn Kiệt (33 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang) là nghi phạm gây ra vụ trộm trên.

Kiệt là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Gã này không sinh sống tại địa phương, sau khi lấy trộm tài sản đã trốn nhiều nơi nên công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn.

Tối 2/12, Công an huyện Cao Lãnh phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Đồng Nai ập vào nhà trọ ở huyện Nhơn Trạch bắt khẩn cấp Trần Tuấn Kiệt.

Khám xét nơi ở, lực lượng công an thu giữ 16 triệu đồng, 1 xe máy, bộ quần áo nghi phạm Kiệt mặc trong đêm đột nhập vào tiệm vàng Phương Vy trộm cắp tài sản. Kiệt thừa nhận hành vi.

Bước đầu, Kiệt khai tài sản trộm được đã đem bán để tiêu xài cá nhân và trả nợ cho người thân gần 200 triệu đồng. Lực lượng công an đã thu hồi được toàn bộ số tiền trên.

Mở rộng điều tra, Kiệt khai thực hiện hành vi trộm tiệm vàng nói trên cùng Lê Văn Lắm (35 tuổi, thường trú tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Công an bắt khẩn cấp Lê Văn Lắm khi đang trốn tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Kiệt khai thêm, 3 ngày trước khi thực hiện vụ trộm, gã ta đến tiệm vàng cầm điện thoại iPhone 12, mục đích để quan sát, nắm bắt quy luật sinh hoạt của thành viên trong gia đình này, cũng như đặc điểm, kết cấu, những lối ra vào của căn nhà…

Sau đó, Kiệt điện thoại cho Lắm (đang làm công nhân tại TP Thủ Đức) rủ đi trộm tiệm vàng. Lắm đồng ý.

Kiệt chạy xe máy lên Bến xe Miền Tây (TP.HCM) đón Lắm, rồi chở về Tiền Giang. Trên đường đi, cả hai ghé vào một cửa hàng mua dây dù, kéo, dao rọc giấy,…

Sau đó, cả hai đến tiệm vàng Phương Vy để quan sát. Kiệt trèo lên nóc nhà dùng kéo cắt tol, đột nhập vào tiệm vàng lấy trộm.