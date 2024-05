Bắt nữ giám đốc công ty chuyển phát nhanh lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Khởi tố người phụ nữ tiêu thụ tài sản do con gái 14 tuổi lấy trộm

Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Hiền (SN 1985, ngụ Hòa Thành) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.