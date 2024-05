Khởi tố người phụ nữ tiêu thụ tài sản do con gái 14 tuổi lấy trộm

Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Hiền (SN 1985, ngụ Hòa Thành) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng N.H.N. (con gái Hiền, SN 2010), người trộm cắp tài sản, do chưa đủ tuổi, công an cho gia đình bảo lãnh tại ngoại. Công an thu giữ tang vật, gồm: 25,1 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng 2,5 chỉ… Đối tượng Hiền. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh bước đầu xác định vào ngày 20/5, N. đã đến khu phố 1, phường 2, TP Tây Ninh, lợi dụng sơ hở của người dân và lấy trộm số tài sản trên. Trộm xong, N. về nhà nói với Hiền. Hiền không can ngăn, không khuyên con trả lại mà cùng N. dùng tiền trộm được tiêu xài cá nhân. Ngày 28/5, công an đã bắt giữ Hiền.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-nguoi-phu-nu-tieu-thu-tai-san-do-con-gai-14-tuoi-lay-trom-i732692/