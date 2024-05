Đôi nam nữ tổ chức sòng bạc dưới hình thức đánh bài Poker

Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá vụ đánh bạc dưới hình thức chơi bài Poker tại một ngôi nhà trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Lúc 19h30 ngày 28/5, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ bắt quả tang nhóm đối tượng “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” bằng hình thức chơi bài Poker, do Võ Thị Thanh Lan (SN 1994, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Tấn Long (SN 2001, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) tổ chức tại tầng 2 nhà số 111 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Hai đối tượng Lan và Long.

Tại hiện trường, Phòng CSHS tạm giữ 11 đối tượng đang tham gia đánh bạc; thu giữ 2 bàn chơi Poker; 52 lá bài tây (màu đỏ) có chữ LIBER (Poker Club), 3 bộ bài tây (màu xanh) có chữ WPT; 9,2 triệu đồng; 6 môtô; 11 ĐTDĐ các loại ; 1 laptop cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc đánh bạc.

Làm việc, Lan và Long thừa nhận hành vi tổ chức chơi Poker thắng thua bằng tiền để thu tiền xâu. Lan là người rủ rê, tụ tập, lôi kéo các đối tượng đến chơi Poker. Các đối tượng khai nhận ngày 28/5 có đến chơi Poker do Lan tổ chức, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là trên 18 triệu đồng.

Cùng các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang.

Thống kê tài liệu lưu trữ trên tài khoản của Lan, bước đầu cơ quan công an xác định trong thời gian từ 11/4/2023 đến 28/5/2024, có 20 đối tượng thường xuyên luân phiên chơi Poker do Lan tổ chức, với tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là trên 1,6 tỷ đồng .

Vụ việc đang được Phòng CSHS phối hợp Công an quận Ninh Kiều điều tra mở rộng vụ án.