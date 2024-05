Truy tìm 2 đối tượng trong vụ vận chuyển điện thoại iPhone lậu

Cơ quan CSĐT truy tìm: Trần Duy Linh, số hộ chiếu số Q000426868 và Hoàng Tuấn Việt, số hộ chiếu C9400185, có hành vi cất giấu 2 vali, 2 ba lô tại Kho hành lý thất lạc Tân Sơn Nhất.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra thông báo (lần 2) tìm người có liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép điện thoại qua biên giới.

Cụ thể, ngày 5/10/2022, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Công an Đồn cửa khẩu đã phát hiện đối tượng Ngô Thạch Hảo (sinh ngày 3/9/1989, thường trú: ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) có hành vi vận chuyển trái phép 246 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu iPhone các loại chứa trong một vali và một ba lô, từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, nên đã lập biên bản tạm giữ.

Điện thoại tang vật trong vụ án.

Điều tra mở rộng, công an xác định còn 2 đối tượng khác nhập cảnh cùng với Ngô Thạch Hảo từ Singapore về Việt Nam tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất gồm: Trần Duy Linh (sinh ngày 25/4/1996, thường trú: 32/109A Cao Thắng, phường 5, quận 3; nơi ở hiện tại: 391/13/7 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM), hộ chiếu số Q000426868 và Hoàng Tuấn Việt (sinh ngày 31/7/1984, thường trú số 3 Đường Máy Tơ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; nơi ở hiện tại: 481 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò vấp, TP.HCM), số hộ chiếu C9400185, có nghi vấn vận chuyển trái phép ĐTDĐ các loại từ Singapore về Việt Nam cùng với Ngô Thạch Hảo.

Do đó, ngày 10/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Chi cục Hải quan cửa khấu SBQT Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra hình ảnh camera an ninh tại sân bay. Qua đó, phát hiện Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt có hành vi cất giấu 2 vali và 2 ba lô tại Kho hành lý thất lạc của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 5/10/2022.

Kết quả kiểm tra, 2 vali và 2 ba lô nêu trên chứa 463 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu iPhone các loại. Chi cục Hải quan cửa khẩu SBQT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản tạm giữ 463 chiếc ĐTDĐ trên và chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xem xét xử lý chung trong vụ án.

Hiện nay, Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ và không lên làm việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có văn bản truy tìm hai đối tượng trên nhưng hiện các đối tượng chưa lên làm việc theo yêu cầu.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu các cá nhân nêu trên đến cơ quan ở địa chỉ: 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM, làm việc với Điều tra viên Võ Vũ Hoàng (Đội 3, PC03) để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án. Trường hợp các cá nhân nêu trên không có mặt để làm việc theo yêu cầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.