Bắt nhóm thanh niên cướp gần 2 kg vàng của người nước ngoài

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên truy bắt thành công nhóm thanh niên có hành vi cướp gần 2 kg vàng trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng của một người Trung Quốc.

Trước đó, ngày 30/4, Công an xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của anh Su Weizhi (sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị cướp số vàng loại 9999 có tổng trọng lượng 1,887 kg, trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng .

Cụ thể, từ mối quan hệ quen biết trước đó và thỏa thuận trên mạng xã hội, chiều 29/4, anh Su Weizhi mang theo một thỏi vàng cùng 3 miếng vàng loại 9999 có tổng trọng lượng 1,887 kg đến một quán nước thuộc địa phận thôn Ao, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên để bán cho một nam thanh niên không rõ nhân thân, lai lịch.

Nhóm thanh niên thực hiện vụ cướp số vàng trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng . Ảnh: Công an Hưng Yên.

Sau khi kiểm tra và xác định là vàng thật, đối tượng mua vàng đã dùng đèn khò gas để nung nóng chảy toàn bộ số vàng nói trên rồi đổ ra một khuôn kim loại có sẵn, tạo thành một thỏi vàng kích thước khoảng 6 x 12 x 1,5 cm. Quá trình giao dịch, nam thanh niên trên đã cướp giật số vàng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Khẩn trương vào cuộc xác minh, Công an xã Lạc Đạo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định được 6 nghi phạm liên quan đến vụ án gồm: Phạm Văn Thùy (sinh năm 1991), Nguyễn Trọng Hưởng (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1990), Nguyễn Trung Đức (sinh năm 1991) cùng trú tại tỉnh Hưng Yên; Phạm Đức Anh (sinh năm 2005, trú tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La) và Bùi Văn Đức (sinh năm 2007, trú tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi gây án, Phạm Văn Thùy và Nguyễn Trung Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến rạng sáng 2/5, cơ quan công an đã bắt giữ được Thùy khi đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Hà Nội và Nguyễn Trung Đức ở tại địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.