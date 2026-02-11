Bắt nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ qua đường bưu chính

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm".

Theo hồ sơ vụ việc, vào hồi 18h39 ngày 5/2, Công an phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về nghi vấn vận chuyển hàng cấm tại một kho hàng chuyển phát nhanh, thuộc địa bàn xã Thanh Liệt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Nghĩa đã cử tổ công tác phối hợp với Công an xã Thanh Liệt và đơn vị quản lý kho tiến hành kiểm tra. Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện 2 kiện hàng được đóng gói trong thùng carton, bên ngoài dán mã vận đơn, mô tả hàng hóa là "Bình rượu mơ" và "Bình rượu hoa quả" để ngụy trang.

Số pháo nổ thu giữ tại kho hàng.

Kiểm tra thực tế bên trong, tổ công tác phát hiện nhiều khối hình trụ gắn dây dẫn và túi nylon chứa chất bột màu xám. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội xác định toàn bộ số tang vật là pháo nổ (trọng lượng 9,8 kg) và thuốc pháo nổ (trọng lượng 2,4 kg).

Tiến hành xác minh, Công an phường Yên Nghĩa đã làm rõ nhóm 3 đối tượng liên quan gồm: N.H.Q (sinh năm 2009), N.C.T (sinh năm 2009) và P.V.B (sinh năm 2010), trú tại các tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục thu 20 kg pháo nổ tại nhà các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đầu năm 2026, N.H.Q lên mạng xã hội tìm hiểu cách làm pháo, sau đó rủ P.V.B mua nguyên liệu về tự sản xuất tại nhà của B.

Sau khi có thành phẩm, Q nhờ N.C.T tạo đơn hàng khống trên ứng dụng chuyển phát nhanh dưới danh nghĩa quà tặng Tết để gửi đi tiêu thụ.

Qua công tác truy xét mở rộng, cơ quan công an đã làm rõ và thu giữ thêm 20 kg pháo nổ tại nhà đối tượng P.V.B.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.H.Q và N.C.T về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm". Đối với P.V.B, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan công an đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.