Bất ngờ với danh tính tiền đạo khiến Van Dijk ngán đụng độ nhất

"Giroud là tiền đạo nguy hiểm nhất mà tôi từng đối đầu. Lúc nào bạn cũng nghĩ mình bắt được anh ấy, phong tỏa tiền đạo này, thế nhưng Giroud luôn biết cách ghi bàn bằng cách này hoặc cách khác. Cách Giroud ghi bàn rất đa dạng, có thể bằng đầu, chân, gối. Khi đối đầu với tôi, Giroud luôn ghi được bàn thắng", trung vệ Van Dijk của Liverpool chia sẻ với France Football.

Dù Van Dijk đánh giá cao Giroud, có một sự thật rằng tiền đạo người Pháp chỉ mới 2 lần ghi bàn lưới các đội bóng trung vệ người Hà Lan khoác áo. Lần đầu tiên Giroud đánh bại Van Dijk là ở mùa 2019/20, trận Chelsea thua Liverpool 3-5 tại Premier League.

Bàn thứ hai Giroud ghi được trước Van Dijk thuộc UEFA Nations League, trận Pháp gặp Hà Lan.

Giroud năm nay 37 tuổi, từng khoác áo Arsenal, Chelsea... Anh hiện chơi cho AC Milan. Như nhận định của Van Dijk, Giroud sắm vai mới đe dọa thường trực trước khung thành đối thủ. Hiện tiền đạo người Pháp có 10 bàn trên tất cả đấu trường trong màu áo AC Milan mùa 2023/24.

Ngoài Giroud, Van Dijk còn nêu một loạt cái tên khác là những đối thủ đáng gờm như Sergio Aguero, Erling Haaland và Gabriel Jesus. Ngạc nhiên thay, trung vệ người Hà Lan bỏ qua Lionel Messi và Cristiano Ronaldo - hai cỗ máy săn bàn hay nhất trong hơn thập niên qua. Tại World Cup 2022, Hà Lan của Van Dijk cũng từng chạm trán Argentina của Messi.

