Bất ngờ lớn ở vòng loại World Cup châu Âu

Bảng J vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu chứng kiến màn trỗi dậy mạnh mẽ của Bắc Macedonia.

Tuyển Bắc Macedonia (phải) trước cơ hội dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 11/10, Bắc Macedonia cầm hòa 0-0 trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng là Bỉ ngay trên sân khách. Lối chơi phòng ngự số đông khó chịu của đội bóng này khiến Kevin De Bruyne và các đồng đội bất lực trong việc tìm đường vào khung thành.

Trận hòa giúp Bắc Macedonia tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng J với 12 điểm, nhiều hơn 2 đội xếp sau là Bỉ và Xứ Wales lần lượt 1 và 2 điểm.

Bắc Macedonia là trường hợp gây bất ngờ lớn nhất tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Họ chưa để thua trận nào sau 6 lượt đấu. Đội giành 3 chiến thắng, hòa 3 trận, ghi được 11 bàn và mới thủng lưới 2 lần.

Bắc Macedonia còn 2 trận gặp Kazakhstan và Xứ Wales để khép lại chiến dịch vòng loại. Dù vậy, Bắc Macedonia thi đấu nhiều hơn hai đối thủ cạnh tranh Bỉ và Xứ Wales 1 trận. Điều này tạo nên kịch bản khó lường trong phần còn lại của chiến dịch vòng loại.

Theo quy định, đội nhất bảng giành vé trực tiếp đến World Cup 2026. Trong khi đó, đội nhì bảng được đá play-off. Vì vậy, Bắc Macedonia đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

Bắc Macedonia chưa từng góp mặt ở một kỳ World Cup. Năm 2020, quốc gia này gây bất ngờ khi giành vé dự vòng chung kết Euro, dù sớm dừng bước ở vòng bảng. Đây cũng là giải đấu lớn duy nhất của quốc gia này từ khi tuyên bố độc lập.

Bảng J vòng loại châu Âu hứa hẹn nhiều bất ngờ và kịch tính tới phút chót.

