Bắt nam thanh niên rủ bạn gái nhí vào nhà nghỉ để 'tâm sự'

Nam thanh niên vượt chặng đường dài từ một phường ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk vào Khánh Hòa, rồi rủ "bạn gái nhí" đến nhà nghỉ để "tâm sự", nên kết cục nam thanh niên này phải vào vòng tố tụng hình sự.

Ngày 13/2, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Lẹ (SN 2002, trú tại phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Vụ việc bắt đầu lộ từ đơn tố giác của người thân bé gái 13 tuổi, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Vạn Thắng phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan, kết hợp đấu tranh xét hỏi đối với Phạm Lẹ.

Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Lẹ. Ảnh: CAKH.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy thông qua mạng xã hội, Lẹ quen biết, kết bạn và tán tỉnh bé gái nêu trên, đến ngày 15/11/2025, Lẹ vào Khánh Hòa thuê phòng lưu trú tại một nhà nghỉ, rồi rủ "bạn gái nhỉ" đến đó để "tâm sự". Hơn một tháng sau người thân trong gia đình bé gái phát hiện vụ việc nên đến Công an xã Vạn Thắng tố giác hành vi phạm pháp của Lẹ.

Từ lời khai nhận hành vi phạm tội của Lẹ phù hợp với các chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nam thanh niên này theo quy định tại điều 145 BLHS.