Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trong vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn​ ở TP.HCM

Chiều 3/8, lực lượng chức năng TP.HCM đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra về vụ "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" tại xã Tân Vĩnh Lộc.

Chiều 3/8, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an xã Đông Thạnh và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 30/7/2026 tại ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh thiếu niên trên mạng xã hội. Sau khi xảy ra cự cãi qua mạng, các đối tượng hẹn nhau đến khu vực bãi đất trống thuộc ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+.

Quá trình điều tra xác định N.T.T.K (sinh năm 2011, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) là người khởi xướng, rủ rê nhiều đối tượng khác tham gia đánh nhau. Trước khi đến điểm hẹn, nhóm của K đến nhà Đặng Trường Thọ (sinh năm 2003, ngụ xã Đông Thạnh) để bàn bạc, chuẩn bị hung khí.

Đặng Trường Thọ mang theo một khẩu súng ngắn dạng rulo đã được nạp sẵn đạn, nhiều dao bấm và dao tự chế, sau đó cùng các đối tượng di chuyển bằng 3 môtô đến địa điểm xảy ra vụ việc.

Trong đó, Hà Chánh Phước (sinh năm 2007, ngụ phường Thới An) điều khiển môtô chở Đặng Trường Thọ đến điểm hẹn, đồng thời cất giữ một dao tự chế theo sự phân công của Thọ. N.H.T.N (sinh năm 2009, ngụ phường Bình Hưng Hòa) điều khiển môtô chở N.T.T.K và nhận cất giữ dao bấm do K. đưa trong quá trình di chuyển. N.T.T. (sinh năm 2009, ngụ xã Hóc Môn) tham gia cùng nhóm ngay từ đầu, trực tiếp điều khiển môtô chở đồng bọn đến điểm hẹn để tham gia giải quyết mâu thuẫn.

Ở nhóm còn lại, N.T.D (sinh năm 2009, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) cũng rủ thêm N.T.H (sinh năm 2011) và N.Đ.T (sinh năm 2010), cùng ngụ xã Tân Vĩnh Lộc, mang theo gậy ba khúc và dao tự chế để chuẩn bị đánh nhau.

Khi 2 nhóm gặp mặt, các đối tượng sử dụng gạch, đá và hung khí tấn công lẫn nhau. Trong quá trình xô xát, Đặng Trường Thọ đã nhiều lần nổ súng, trong đó có một phát bắn trúng chân trái của N.T.D gây thương tích. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an xã Đông Thạnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ 11 đối tượng tham gia vụ việc. Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Tiếp tục điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định sau khi gây án, Đặng Trường Thọ đã mang 3 khẩu súng ngắn cùng đạn đến phòng trọ của một người bạn nhờ cất giấu nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 3 khẩu súng ngắn dạng rulo, 10 viên đạn, 1 dao tự chế, 3 dao bấm, dao mèo cùng nhiều điện thoại di động, phương tiện và tang vật khác có liên quan.

Theo Công an TP.HCM, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi của các đối tượng. Hành vi sử dụng súng, dao và các hung khí để giải quyết mâu thuẫn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Trường Thọ, Hà Chánh Phước, Nguyễn Hoàng Trọng Nhân và Nguyễn Trường Thọ để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, trưng cầu giám định, xác minh nguồn gốc số vũ khí đã thu giữ, làm rõ vai trò của từng đối tượng và mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.