Ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Mr Pips và các đồng phạm

Trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm, Phó Đức Nam bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền", trong khi Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội "rửa tiền.

Ngày 3/8, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; trốn thuế" xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

3 bị can: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; khi phạm tội là Công an Cục B05 - Bộ Công an) bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo quy định tại Điều 174-Bộ luật Hình sự) và "rửa tiền" (theo quy định tại Điều 324-Bộ luật Hình sự).

Bị can Phó Đức Nam. Ảnh: do công an cung cấp.

177 bị can: Nguyễn Đức Tuyến, Đinh Thị Dung, Phạm Hồng Kỳ, Kim Đình Trường, Phạm Minh Khôi, Nguyễn Quang Độ, Phan Thị Hoa, Đào Văn Nam, Nguyễn Viết Khánh, Bùi Nam Thế, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Văn Nguyện, Trịnh Trường Sơn, Đỗ Xuân Chiến, Trần Đình Công, Đinh Thị Thảo, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Mạnh Dũng, Phan Trí Thành, Hoàng Văn Đạt, Lê Thanh Tùng, Triệu Tài Sư, Nguyễn Văn Tấn, Phạm Đình Tuấn, Trần Xuân Hùng, Trịnh Bích Sơn, Lý Thị Khuyến, Trần Huy Toàn, Tạ Viết Thành, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Đức Phương, Lưu Việt Tuấn, Bàn Tòn Chày, Vũ Thế Anh, Nguyễn Thế Hoàng, Nguyễn Đắc Nhân, Đinh Thành Long, Quách Huy Kiên, Đỗ Hữu Thắng Nhất, Phạm Trung Kiên, Lê Văn Quãng, Phạm Duy Cường, Lưu Văn Long, Hoàng Việt Hồng, Phạm Thị Tú, Trần Quốc Huy, Lê Đức Minh, Cao Văn Lợi, Nguyễn Đình Minh, Hoàng Thị Thúy, Hà Hoàng Thành, Phùng Thị Linh, Hoàng Thị Hồng, Dương Đắc Thuận, Nguyễn Tuấn Anh (1997), Mạc Hoàng Anh, Lê Thị Xuân, Trần Văn Công, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Bá Kiện, Nguyễn Huy Điệp, Mai Đức Chiến, Phan Ngọc Tuấn Anh, Mai Anh Tuấn, Trịnh Thị Hồng Liên, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Thị Thanh, Lê Thị Châm, Phạm Thị Lệ, Hà Thị Thu Giang, Đỗ Thị Thương, Đỗ Thị Trang, Vũ Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Văn Đức, Trần Quang Thắng, Nguyễn Thị Thu Hường, Trần Thị Quỳnh, Trịnh Đăng Duy, Hạ Thị Thu Hà, Lê Văn Đạt, Hà Thị Doan, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Thế Trọng Sức, Phạm Thị Thu Thảo, Lưu Duy Phương, Lê Doãn Hùng, Phạm Văn Đạt, Trần Bình Long, Phạm Trung Đức, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Dung, Chu Văn Huấn, Phạm Văn Nam , Bùi Anh Tuyến, Lê Bùi Hoàng Thắng, Trần Thị Mai Hương, Đỗ Xuân Doanh, Nguyễn Anh Hải, Lê Văn Trường, Nguyễn Anh Hà, Vũ Quý Trường, Hàn Văn Tuyên, Nguyễn Duy Cương, Đoàn Thu Huyền, Phạm Văn Hoàng, Lê Thị Thảo, Trần Văn Lương, Nguyễn Công Bảo, Bùi Quang Vũ, Lê Xuân Hiền, Vũ Đức Mạnh, Đinh Cao Kỳ, Mai Thanh Toàn, Nguyễn Hải Vân, Đặng Văn Cường, Nguyễn Tuấn Anh (1999), Trần Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Bình, Đới Văn Đương, Bùi Văn Bắc, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Quang Sức, Nguyễn Đô Thành Đôn, Lã Văn Bình, Vi Tuấn Hoàng, Dương Anh Đức, Đỗ Quốc An, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Thành, Phùng Thị Thúy, Ngô Minh Nhật, Lưu Ái Linh, Phạm Việt Hòa, Nguyễn Thị Sang, Nguyễn Hữu Việt, Vũ Thị Linh, Nguyễn Trọng Cường, Phạm Văn Trường, Lê Đình Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Long Nhật, Văn Hữu Hoàng Đạt, Trần Văn Minh, Phan Thị Thùy Linh, Nguyễn Đức Chính, Hồ Quốc Hòa, Từ Quang Huy, Trần Văn Khang, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Uyên, Đào Hữu Phúc, Nguyễn Thành Long, Tạ Thị Thu Trà, Phạm Thị Tuyến, Phạm Thế Anh, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Tiến Anh, Dương Quang Trung, Nguyễn Bá Sơn, Phạm Trường Sơn, Ngô Tiến Hưng, Nguyễn Trọng Mạnh, Đinh Văn Cương, Ngô Thị Thêu, Đặng Văn Hạnh, Phạm Văn Kiên, Đào Diệu Thúy, Trần Thị Cẩm Tú và Nguyễn Đăng Quang bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thị Thủy bị truy tố về tội "rửa tiền" và "trốn thuế" (theo quy định tại Điều 200 - Bộ luật Hình sự).

Bị can Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) và Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của bị can Phó Đức Nam) cùng 4 bị can: Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Liễu cùng bị truy tố về tội "rửa tiền".

Đối với Phó Đức Tuấn bị truy tố về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" (theo quy định tại Điều 323-Bộ luật Hình sự).

919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ).

Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới.

Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó) rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma" rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại; thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như: thành phố Hà Nội, TP.HCM, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng .

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có như sau: sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng; sử dụng 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và sử dụng 1 tỷ đồng để mua 67.744 đôla Singapore.

Viện Kiểm sát xác định hành vi của Phó Đức Nam đã cấu thành tội "rửa tiền".

Mở rộng hệ thống chân rết lừa đảo ra toàn quốc

Đối với bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), cáo trạng cho rằng năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Lê Khắc Ngọ phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Viện Kiểm sát xác định bị can Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng . Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản Lê Khắc Ngọ đã sử dụng 195 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có mua 4 bất động sản trị giá hơn 7 tỷ đồng ; sử dụng 188 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối. Cơ quan công tố kết luận, hành vi của Lê Khắc Ngọ đã phạm tội "rửa tiền".

Đối với 2 bị can Đinh Thị Dung và Nguyễn Đức Tuyến được Nam và Ngọ giao nhiệm vụ là Quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của các văn phòng. Hai bị can này đã đồng phạm giúp sức tích cực cho Nam và Ngọ thực hiện hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".