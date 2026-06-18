Bắt giữ TikToker Nguyễn Thiên Hương

Đối tượng Nguyễn Thiên Hương (SN 1982, trú tại Hà Nội) đăng 9 video với nội dung bịa đặt, vu khống, kích động xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của BV Xanh Pôn, BV Phương Đông.

Ngày 16/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Thiên Hương về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cán bộ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Thiên Hương.

Trước đó, từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, lợi dụng mạng xã hội Tiktok, đối tượng Nguyễn Thiên Hương (SN 1982, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) đã đăng tải 9 video clip trên tài khoản TikTok "Hà My" (@h.my3208) với nội dung bịa đặt, vu khống, kích động xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được: Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thiên Hương về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.