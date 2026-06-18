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Pháp luật

Bắt giữ thanh niên 16 tuổi vận chuyển 30.000 viên ma túy khu vực biên giới

  • Thứ năm, 18/6/2026 20:11 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Hồ Văn Cùa (16 tuổi) bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp tại khu vực biên giới Việt - Lào.

Ngày 18/6, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma tuý 2 cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ khu vực biên giới Việt - Lào về vùng biển tỉnh Quảng Trị để tiêu thụ.

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Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Hồ Văn Cùa. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị.

Sau khi xác lập chuyên án, khoảng 2h15 ngày 12/6, tại đường Đinh Tiên Hoàng (khu phố 2, phường Đông Hà, Quảng Trị), lực lượng phá án bắt quả tang Hồ Văn Cua (sinh năm 2010, trú thôn Cu Ty, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ khoảng 30.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến (khối lượng 2,807kg) và 1 điện thoại di động.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị điều tra mở rộng và hoàn thiện hồ sơ.

Liên quan ma túy, hơn 10 ngày trước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá một điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động ngay trong khu vực công trường xây dựng.

Qua công tác nắm tình hình tại các khu công nghiệp, công trường xây dựng trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Đinh Công Điệp (sinh năm 1999, trú xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ), công nhân đang làm việc tại một công trường ở phường Hà Nam, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Đinh Công Điệp dương tính với heroin. Làm việc với cơ quan điều tra, người này khai mua ma túy từ Nguyễn Trung Điệp (sinh năm 2001, trú xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) - người quản lý một nhóm công nhân cùng làm việc tại công trường.

Từ lời khai trên, lực lượng công an áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt quả tang Nguyễn Trung Điệp đang ma túy cho công nhân ngay tại công trường.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện tại nơi ở của Nguyễn Trung Điệp (tổ dân phố Phú Ngòi, phường Hà Nam) có 6 công nhân dương tính với heroin, đều là lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại công trường xây dựng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trung Điệp, lực lượng chức năng thu giữ 67 gói heroin với tổng khối lượng hơn 5,2 gram cùng nhiều tang vật liên quan.

Tiếp tục mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Thành (sinh năm 1997, trú xã Kim Lập, tỉnh Hòa Bình) và Lê Văn Việt (sinh năm 1979, trú xã Yên Định, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ thêm một gói ma túy đá có khối lượng 0,882 gram cùng nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.

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https://vtcnews.vn/bat-thanh-nien-16-tuoi-van-chuyen-30-000-vien-ma-tuy-o-khu-vuc-bien-gioi-ar1024319.html

Theo Nguyễn Vương/VTC News

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