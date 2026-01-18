Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt giữ đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin và 12.000 viên hồng phiến

  • Thứ hai, 19/1/2026 00:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khám xét người và phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 8 bánh heroin (khối lượng khoảng 2,2 kg), 12.000 viên hồng phiến và một số tang vật có liên quan.

Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án 126P, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép ma túy.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 17/1, tại khu vực bản Mạy Hốc, xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên), Tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng đã phá thành công chuyên án 126P, bắt quả tang đối tượng Tráng A Páo (SN 1982, trú tại bản Huổi Khương, xã Mường Chà) khi đang vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy.

Bat giu doi tuong, van chuyen, 8 banh heroin anh 1

Đối tượng Tráng A Páo, cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát.

Tại hiện trường, khám xét người và phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 8 bánh heroin (khối lượng khoảng 2,2 kg), 12.000 viên hồng phiến và một số tang vật có liên quan.

Vụ việc hiện được lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên tiếp tục đấu tranh khai thác, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

