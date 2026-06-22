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Pháp luật

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt

  • Thứ hai, 22/6/2026 18:46 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Công an xã Quang Minh, Hà Nội, vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Văn Sáng (SN 1996, ở xã Kim Anh, Hà Nội) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Sáng.

Trước đó, đối tượng Sáng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố tháng 2/2026. Sau khi bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Sáng liên tục di chuyển qua nhiều địa phương, cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Ngày 28/2, cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Sáng.

Với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an xã Quang Minh đã chủ động rà soát, xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau thời gian lẩn trốn trên địa bàn Hà Nội.

Kết quả trên góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

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https://anninhthudo.vn/bat-doi-tuong-truy-na-dac-biet-post657081.antd

Theo An ninh thủ đô

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