Bắt giữ đối tượng lừa đảo, cầm đầu đường dây Sky media

  • 12:41 4/4/2026

Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Truyền thông công nghệ Sky Media, Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức truy bắt thành công đối tượng chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Tài Minh.

Đêm 3/4, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông tin chính thức về việc thi hành lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Tài Minh (SN 1979, trú tại tòa nhà CT13 - SAKURA, khu đô thị Vin Smart City, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, trong đợt khám xét và bắt giữ các đối tượng thuộc hệ thống đa cấp Sky Media vào ngày 1/4, đối tượng Nguyễn Tài Minh đã rời khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng an ninh xác định đối tượng đã di chuyển vào phía Nam, lẩn trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chờ thời cơ tẩu thoát ra nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khống chế và bắt giữ thành công đối tượng ngay trước khi kịp thực hiện ý đồ.

Căn cứ tài liệu điều tra, Nguyễn Tài Minh cùng Lưu Văn Tiến là hai đối tượng chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo tạo lập và điều hành ứng dụng lừa đảo mang tên "Sky Media". Đối tượng Minh đóng vai trò nòng cốt trong việc thiết lập mô hình huy động vốn trái phép thông qua hình thức yêu cầu người tham gia mua điện thoại Redmi được cài sẵn phần mềm xem quảng cáo trực tuyến với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực.

Bằng thủ đoạn đưa ra cam kết trả tiền xem quảng cáo 50.000 đồng/ngày và hoa hồng 10% khi lôi kéo thêm người mua, Nguyễn Tài Minh đã chỉ đạo tổ chức hàng loạt hội thảo lừa đảo, phát triển mạng lưới đa cấp từ thấp đến cao, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đức Anh/An ninh Thủ đô

