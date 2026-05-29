Bắt giữ đối tượng giật dây chuyền, phát hiện 6 tép heroin

Ngày 29/5, Công an xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra trước cổng trường học trên địa bàn, bắt giữ đối tượng liên quan cùng tang vật.

Đối tượng bị bắt giữ sau 2 giờ gây án. Ảnh: Tiền Phong.

Theo cơ quan công an, khoảng 11h30 ngày 26/5, Công an xã Phan Rí Cửa tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật xảy ra trước cổng Trường Tiểu học Chí Công 1, thuộc thôn Hiệp Đức 1. Nạn nhân là cháu N.T.L., học sinh lớp 4.

Theo trình báo, một nam thanh niên tiếp cận cháu bé, giả vờ hỏi chuyện rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền bạc trên cổ nạn nhân trước khi bỏ chạy. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phan Rí Cửa triển khai lực lượng đến hiện trường, trích xuất camera an ninh, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Huệ (SN 1999, trú thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa) là người thực hiện vụ cướp giật. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, tức khoảng 2 giờ sau khi xảy ra vụ việc, công an bắt giữ Nguyễn Huệ tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Lực lượng chức năng thu hồi sợi dây chuyền bạc để trao trả cho gia đình cháu bé. Đáng chú ý, qua kiểm tra trên người Nguyễn Huệ, công an còn phát hiện và thu giữ 6 tép heroin.