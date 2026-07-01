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Pháp luật

Bắt giữ các đối tượng ở Hà Nội, thu giữ nhiều heroin, tinh dầu ma túy

  • Thứ tư, 1/7/2026 21:08 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Hồng Vân và Công an phường Yên Nghĩa (Hà Nội) bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 1/7, Công an Hà Nội cho biết, công an các địa phương trên địa bàn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

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Đối tượng Đặng Văn Duy tại cơ quan công an.

Theo Công an xã Hồng Vân, Hà Nội, trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường liên thôn thuộc xóm Thượng Hiền, xã Hồng Vân, Công an xã Hồng Vân kiểm tra hành chính và bắt quả tang Đặng Văn Duy (SN 1989, tạm trú tại phố Vồi, xã Thường Tín, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 0,531 gram heroin.

Quá trình điều tra, Đặng Văn Duy khai nhận mua ma túy về để bán kiếm lời. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 0,256 gram heroin.

Công an xã Hồng Vân đang lập hồ sơ, xử lý Đặng Văn Duy theo quy định của pháp luật.

Cùng thời điểm, Công an phường Yên Nghĩa bắt quả tang các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đê Tả Đáy, tổ dân phố 29, phường Yên Nghĩa.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện V.V.M.Đ (SN 2008, trú tại xã Tam Hưng, Hà Nội) và Đ.X.M (SN 2010, trú tại xã Tam Hưng, Hà Nội) đang mang theo một lọ tinh dầu ma túy loại 10 ml để đi bán.

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Các đối tượng tại Công an phường Yên Nghĩa, Hà Nội.

Mở rộng điều tra, Công an phường Yên Nghĩa xác định L.T.V (SN 2009, trú tại xã Hồng Vân, Hà Nội) và T.D.A (SN 2008, trú tại xã Thường Tín, Hà Nội) là những người đã bán lọ tinh dầu ma túy trên cho V.V.M.Đ.

Công an phường Yên Nghĩa tiếp tục lập hồ sơ, củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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https://vov.vn/phap-luat/bat-lien-tiep-cac-doi-tuong-o-ha-noi-thu-giu-nhieu-heroin-va-tinh-dau-ma-tuy-post1311472.vov

Theo Danh Thiết/VOV

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