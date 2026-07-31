Bắt giam nhân viên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của công ty

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã tống đạt quyết định, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tú về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong quá trình điều tra xác định: Nguyễn Thanh Tú (SN 1995, ngụ phường Bình Đức) là nhân viên quản lý cửa hàng Muối House Bình Khánh thuộc Công ty TNHH The Fire Sword, kinh doanh dịch vụ phục vụ đồ uống.

Công an bắt giam Nguyễn Thanh Tú. Ảnh: Anh Tầm.

Tú được công ty giao nhiệm vụ quản lý chung, theo dõi nhân viên bán hàng và pha chế, thu và giữ tiền, kiểm tra đối chiếu việc bán hàng và thu tiền, sau 3 ngày phải kết toán, chuyển tiền về cho thủ quỹ của công ty.

Lợi dụng công việc được giao, từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, Tú đã chiếm đoạt tiền, không nộp về công ty 24 lần, với số tiền trên 218 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Hành vi của Tú sau đó bị tố giác đến cơ quan Công an.