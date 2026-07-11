Bắt giam kẻ dùng mạng xã hội ép doanh nghiệp nộp tiền

Công an Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam một người đàn ông dùng mạng xã hội để gây sức ép, buộc doanh nghiệp nhiều lần giao tiền, tổng cộng hơn 120 triệu đồng.

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại xã Trường Sinh.

Ngày 11/7, cơ quan điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đạo Tú (sinh năm 1983, trú thôn Phú Thọ, xã Trường Sinh) để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Trong thời gian qua, Hoàng Đạo Tú nhiều lần sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin trên nhiều hội nhóm có đông thành viên, thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, người này còn nhiều lần gọi điện phản ánh vụ việc đến các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Hoàng Đạo Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Hoàng Đạo Tú bị cáo buộc đã thông qua các hoạt động trên để tạo sức ép với doanh nghiệp, khiến đơn vị này nhiều lần giao tiền, tổng cộng hơn 120 triệu đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, vụ án này là lời cảnh báo đối với những kẻ lợi dụng quyền phản ánh, tố giác hoặc sử dụng mạng xã hội nhằm gây áp lực để trục lợi, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cần thực hiện quyền phản ánh, tố giác trên tinh thần trung thực, khách quan và đúng quy định; không lợi dụng quyền này hoặc sử dụng mạng xã hội để gây sức ép nhằm đòi hỏi tiền, tài sản hay các lợi ích vật chất từ tổ chức, cá nhân khác.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định.