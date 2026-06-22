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Pháp luật

Công an Hà Tĩnh hỗ trợ giải cứu lao động bị bắt giữ, tống tiền ở nước ngoài

  • Thứ hai, 22/6/2026 18:27 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Một người dân quê Hà Tĩnh bị nhóm người Việt Nam bắt giữ, đòi 400 triệu đồng tiền chuộc khi đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Nạn nhân sau đó được giải cứu an toàn.

Ngày 22/6, đại diện Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng liên quan hỗ trợ giải cứu thành công anh B.V.K (SN 1987, trú xã Kỳ Anh) bị một nhóm người Việt Nam bắt giữ, đòi tiền chuộc khi đang lao động ở nước ngoài.

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Tin nhắn của người thân anh K cầu cứu lực lượng chức năng. Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 17/6, gia đình anh K trình báo việc liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn kèm video ghi lại cảnh nạn nhân bị hành hung. Các đối tượng yêu cầu chuyển 400 triệu đồng để chuộc người và đe dọa sẽ xâm hại tính mạng nạn nhân nếu không đáp ứng yêu cầu.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến an toàn, tính mạng của công dân Việt Nam ở nước ngoài, Công an xã Kỳ Anh đã khẩn trương xác minh thông tin, đồng thời chủ động kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan để hỗ trợ thu thập thông tin và trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng sở tại.

Quá trình giải cứu gặp nhiều khó khăn do nạn nhân không xác định được địa điểm bị giam giữ, không thông thạo ngôn ngữ địa phương và thường xuyên bị các đối tượng giám sát.

Tuy nhiên, với sự phối hợp tích cực của các bên liên quan, đến tối 18/6, cơ quan chức năng Đài Loan bắt giữ đối tượng cầm đầu vụ việc và giải cứu anh B.V.K.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm chủ mưu là người quê Nghệ An, sinh sống và làm việc nhiều năm tại đây. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Theo Hoài Nam/Tiền Phong

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