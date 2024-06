Bắt gã đàn ông dâm ô người dưới 16 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) vừa khởi tố, bắt tạm giam một bị can để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can L.T.Đ. Ảnh: Công an Hà Giang.

Chiều 21/6, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Đồng Văn mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với L.T.Đ (43 tuổi, trú thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Văn tiếp nhận được tố giác của công dân về đối tượng có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Văn đã làm rõ các hành vi của đối tượng L.T.Đ.

Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 23/3 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.