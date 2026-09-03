Bất động sản Việt Nam trước bước ngoặt mới

Nguồn cung bất động sản đang trở lại mạnh mẽ nhưng người mua ngày càng chọn lọc trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, chi phí vốn ở mức cao.

Khi cuộc cạnh tranh của bất động sản không chỉ nằm ở vị trí hay diện tích, câu hỏi mới được đặt ra: Điều gì khiến một dự án trở thành nơi con người muốn gắn bó, tạo ra giá trị dài hạn để mỗi quyết định ngày hôm nay không lấy đi lựa chọn của thế hệ mai sau?

Thị trường bước vào thước đo mới của giá trị

Sau thời gian dài chịu tác động bởi tình hình kinh tế - xã hội thế giới, thị trường bất động sản Việt Nam có những tín hiệu phục hồi rõ nét.

Theo Bộ Xây dựng, trong quý II/2026, cả nước có 113 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới với quy mô 103.205 căn, tăng 194,8% so với quý I và gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2025. Cùng giai đoạn, 131 dự án với 59.073 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Đây là một trong những dấu hiệu rõ nhất cho thấy nguồn cung đang dần trở lại.

Tuy nhiên, nguồn cung khởi sắc không đồng nghĩa mọi sản phẩm dễ dàng được thị trường hấp thụ. Tại Hà Nội, CBRE ghi nhận hơn 5.800 căn hộ được bán trong quý II, tương đương 68% nguồn cung mới, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2024-2025, khi tỷ lệ hấp thụ thường xuyên vượt 90%. Thị trường thứ cấp cũng lần đầu xuất hiện tình trạng giảm giá kể từ cuối năm 2022.

Tại TP.HCM, nguồn cung căn hộ trong quý II giảm 48% so với quý trước, còn 850 căn; trong khi phân khúc thấp tầng ghi nhận 1.934 sản phẩm mới. Giá bán sơ cấp bình quân toàn thị trường giảm 3% theo quý và 6% theo năm.

Thị trường căn hộ sơ cấp tại Hà Nội ghi nhận tỷ lệ hấp thụ chỉ 68% trong quý II/2026. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Những con số này không kể toàn bộ câu chuyện của thị trường, nhưng cho thấy chuyển dịch đáng chú ý. Khi người mua có thêm lựa chọn, cạnh tranh không chỉ đến từ hệ sinh thái tiện ích của dự án, diện tích căn hộ hay vật liệu được sử dụng.

Tiêu chuẩn lựa chọn đang trở nên khắt khe hơn, rằng: Dự án tạo ra giá trị gì cho cuộc sống hôm nay và để lại điều gì cho thế hệ mai sau? Một nơi sống có kết nối thực sự với thiên nhiên? Kiến trúc có tạo nên bản sắc riêng? Không gian chung có khuyến khích con người gặp gỡ? Và quan trọng hơn, trải nghiệm ấy có được duy trì bằng một hệ vận hành đủ nhất quán, thấu hiểu để cộng đồng tiếp tục phát triển qua thời gian?

Đây cũng là sự dịch chuyển đang được nhìn thấy trong phát triển bất động sản trên thế giới. Theo cách tiếp cận này, kiến trúc không đứng riêng với quy hoạch; cảnh quan không chỉ là phần xanh bổ sung; nội thất không đơn thuần là hoàn thiện sản phẩm; trải nghiệm và cộng đồng không phải những tiện ích được thêm vào sau cùng. Tất cả trở thành một phần của giá trị bất động sản.

Một "lớp học" về tương lai nơi sống

Đó cũng là vấn đề được đặt ở trung tâm HAUS Community Summit 2026: Back to School, diễn ra ngày 9-10/9 tại TP.HCM. Thay vì một hội nghị được cấu trúc bằng những bài thuyết trình, sự kiện được tổ chức như một cuộc trở lại lớp học, nơi kinh nghiệm từ những thành phố lớn, công trình nổi tiếng và không gian quốc tế trở thành chất liệu cho cuộc đối thoại về Việt Nam.

Đại diện Sweco, Kengo Kuma & Associates, 1508 London và 1010 Origin sẽ "đứng lớp" tại HAUS Community Summit 2026: Back to School. Ảnh: HAUS.

"Giáo trình" của Summit gồm 4 môn học nối tiếp nhau trong hành trình tạo nên một nơi chốn, gồm quy hoạch định hình cấu trúc dài hạn; kiến trúc tạo nên mối quan hệ với địa điểm; nội thất chuyển hóa không gian thành trải nghiệm cá nhân; còn vận hành và trải nghiệm quyết định liệu những giá trị ấy có tiếp tục hiện diện sau ngày công trình hoàn thành hay không.

Không một chuyên môn nào sở hữu toàn bộ câu trả lời. Một bản quy hoạch tốt vẫn cần kiến trúc biết lắng nghe nơi chốn; một không gian đẹp vẫn cần trải nghiệm khiến con người muốn quay lại; và mọi ý tưởng chỉ thực sự được kiểm chứng khi đi vào đời sống mỗi ngày. Chính sự nối tiếp ấy tạo nên điểm khác biệt của HAUS Community Summit.

Dự án Seestadt Aspern (nằm tại thành phố Vienna, Austria) được quy hoạch bởi Sweco, giúp thành phố này dành giải thưởng danh giá Lee Kuan Yew World City Prize 2020. Ảnh: Sweco.

Quy hoạch - Carlo Negri từ Sweco: Được thành lập năm 1889, Sweco là một trong những tập đoàn tư vấn kiến trúc và kỹ thuật hàng đầu châu Âu. Carlo Negri, Giám đốc Quốc tế phụ trách Kiến trúc & Quy hoạch Đô thị, mang đến góc nhìn về cách một đô thị có thể dung hòa con người, thiên nhiên, tài nguyên và khả năng thích ứng qua nhiều thế hệ.

Kiến trúc - Byunghwa Kim từ Kengo Kuma & Associates (KKAA): Được Kengo Kuma thành lập năm 1990, KKAA hiện có các dự án tại hơn 50 quốc gia. Byunghwa Kim, Chief Project Manager tại văn phòng Tokyo, sẽ chia sẻ cách triết lý kiến trúc đối thoại với thiên nhiên, vật liệu và văn hóa bản địa được chuyển hóa vào HAUS Da Lat. Bài học không bắt đầu từ việc công trình trông như thế nào, mà từ câu hỏi công trình ấy thuộc về nơi đó như thế nào.

Nội thất - Akira Kita và Tomas Jaramillo từ 1508 London: Từ The OWO Residences by Raffles, Mandarin Oriental Residences Beverly Hills đến Cipriani Residences Miami, 1508 London được biết đến qua những không gian nhà ở và nghỉ dưỡng có tính cá nhân cao. Hai Giám đốc Thiết kế khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đưa đến câu chuyện về nghệ thuật “may đo” nội thất, nơi sự xa xỉ không chỉ nằm ở vật liệu, mà ở khả năng thấu hiểu con người, địa điểm và lối sống.

Vận hành & trải nghiệm - Alex Haddock từ 1010 Origin: Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành nghỉ dưỡng, Alex Haddock mang đến góc nhìn bắt đầu ngay tại nơi nhiều câu chuyện thiết kế khép lại: Đưa một ý tưởng đi qua xây dựng, mở cửa và vận hành hàng ngày. Trong thế giới của những câu lạc bộ thành viên, chất lượng được tạo nên từ những điều rất nhỏ, từ một sở thích được ghi nhớ, một nhu cầu được nhận ra và cảm giác được chào đón như trở về nơi thuộc về chính mình.

Khi tư duy toàn cầu được đặt vào những bối cảnh bản địa

Các diễn giả không chỉ mang đến kinh nghiệm từ những dự án quốc tế. Họ cũng đang trực tiếp tham gia vào quá trình hình thành hai dự án của HAUS tại Đà Lạt và Quảng Ngãi, những trường hợp cho thấy cùng một câu hỏi có thể được giải ở những quy mô khác nhau.

HAUS Residences nằm trong HAUS Da Lat được thiết kế bởi KKAA. Ảnh: HAUS.

Tại HAUS Da Lat, khu đất rộng 5 ha ngay trung tâm Đà Lạt, trước mặt Hồ Xuân Hương trở thành bối cảnh để kiến trúc, cảnh quan, nội thất, wellness và trải nghiệm thành viên được phát triển trong một câu chuyện thống nhất. Trung tâm của dự án là 68 Sky Villas và Sky Mansions, cùng hệ sinh thái lưu trú, thương mại và trải nghiệm được định vị theo tinh thần giới hạn và cá nhân hóa.

Tại Coastal Quảng Ngãi, nơi mảnh đất văn hoá, di sản, bài toán được mở rộng lên quy mô 94 ha, hướng tới một cộng đồng 4.000 cư dân. Nếu Đà Lạt đặt trọng tâm vào chuẩn sống giới hạn và cá nhân hóa, Quảng Ngãi đặt ra câu hỏi rộng hơn: Một khu đô thị có thể kết nối thiên nhiên, không gian công cộng, bảo tồn di sản văn hóa địa phương và đời sống cộng đồng như thế nào?

Điểm gặp nhau của những tư duy ấy không phải công thức quốc tế được mang nguyên vẹn vào Việt Nam. Mỗi vùng đất có khí hậu, nhịp sống, văn hóa và kỳ vọng riêng. Vì thế, giá trị của kinh nghiệm toàn cầu chỉ thực sự xuất hiện khi nó được hiện thực hóa bởi những giải pháp phù hợp với địa phương và có khả năng tồn tại cùng thời gian.

Coastal Quảng Ngãi - A Community by HAUS sẽ nâng cao chất lượng sống cho khoảng 4.000 người. Ảnh: HAUS.

"Một ngôi nhà có thể được hình thành từ bê tông, thép, kính và những vật liệu tốt, nhưng một nơi con người muốn gắn bó được tạo nên bởi nhiều lớp giá trị hơn: Ánh sáng và không khí; mối liên hệ với thiên nhiên; kiến trúc có bản sắc; những khoảng không gian khuyến khích gặp gỡ; và một hệ vận hành đủ tinh tế để biến trải nghiệm thành nếp sống.

Sự khác biệt về quy mô không làm thay đổi một bài toán cốt lõi: Bất động sản không chỉ tạo ra nơi để ở, mà ngày càng phải tạo ra lý do để con người muốn ở lại", ông Michael Sheren, Chủ tịch HĐQT HAUS nói.

Cũng theo đại diện HAUS, trong một thị trường mà nguồn cung đang trở lại, sức mua trở nên chọn lọc hơn và người mua có nhiều cơ sở để so sánh, đây có thể chính là "lằn ranh" mới của cuộc chơi. Bởi khi vị trí, diện tích hay tiện ích ngày càng dễ được đặt lên bàn cân, khả năng tạo ra một nơi sống có bản sắc, có cộng đồng và có giá trị dài hạn sẽ trở thành một tiêu chuẩn cạnh tranh khác của bất động sản.

Và đó cũng là câu chuyện HAUS Community Summit 2026 muốn mở ra: Không chỉ làm thế nào để xây thêm những công trình tốt hơn, mà làm thế nào để kiến tạo những nơi chốn tốt hơn cho tương lai người Việt qua nhiều thế hệ.