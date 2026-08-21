HAUS và bài toán giá trị dài hạn của bất động sản hạng sang

"Với một dự án, tôi không nhìn vào chi phí ESG, tôi nhìn vào chi phí vận hành và giá trị dài hạn của tài sản", ông Michael Sheren, Chủ tịch HĐQT HAUS, nói với Vogue Business China.

Chủ tịch HĐQT HAUS gợi mở một cách nhìn khác về bất động sản hạng sang: Giá trị không chỉ được tạo nên bởi vị trí, kiến trúc hay những tiện ích hiện hữu, mà còn được quyết định bởi chất lượng quản trị, khả năng thích ứng và những lựa chọn được đưa ra từ ngày đầu tiên.

Gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính xanh toàn cầu, từng là cố vấn cấp cao Ngân hàng Trung ương Anh và đồng chủ trì Nhóm Nghiên cứu Tài chính Bền vững G20, ông Michael Sheren nhìn một công trình không đơn thuần như một tài sản vật lý. Với ông, đó là một tài sản có vòng đời dài, cần được tính toán đồng thời trên nhiều phương diện: Vận hành, bảo trì, tài chính, môi trường và khả năng duy trì sức hấp dẫn qua nhiều thế hệ.

Đó cũng là lý do HAUS Da Lat - dự án bất động sản tiên phong ESG tại Việt Nam trở thành thương hiệu đặc biệt được Vogue Business China lựa chọn để phân tích câu hỏi rộng hơn của ngành bất động sản hạng sang: ESG có thể trở thành một chiến lược tạo giá trị, thay vì chỉ là một khoản chi phí bổ sung?

Dự án HAUS Da Lat được đánh giá góp phần thay đổi diện mạo Đà Lạt. Ảnh phối cảnh: HAUS Da Lat.

ESG không phải lớp trang sức bổ sung mà là chiến lược tạo giá trị

Trả lời trên Vogue Business China, ông Michael Sheren, Chủ tịch HĐQT HAUS cho biết trong một thập kỷ qua, ESG luôn giữ một vị trí khá đặc biệt trong ngành hàng xa xỉ.

Các thương hiệu liên tục nhấn mạnh yếu tố phát triển bền vững, những thông điệp liên quan ngày càng phong phú, các báo cáo ngày càng dày và nội dung marketing ngày càng "xanh". Nhưng đồng thời, người tiêu dùng và nhà đầu tư cũng bắt đầu đặt câu hỏi: Đâu là những thay đổi thực chất, đâu chỉ là một hình thức quản trị danh tiếng?

Ông Michael Sheren, Chủ tịch HĐQT HAUS. Ảnh: Phong An.

Khác với nhiều dự án chỉ bổ sung các yếu tố bền vững sau khi quy hoạch đã hoàn tất, HAUS Da Lat đưa hiệu quả môi trường vào logic nền tảng ngay từ đầu.

Dự án không lựa chọn giải pháp loại bỏ khu rừng hiện hữu, mà thiết kế xoay quanh những cánh rừng thông đặc trưng của Đà Lạt. Đội ngũ kiến trúc đã dành gần 5 năm liên tục điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo tồn những cây trưởng thành và địa hình tự nhiên.

Dự án hướng tới chứng nhận Green Mark Platinum của Cơ quan Xây dựng Singapore (BCA) - một trong những tiêu chuẩn công trình bền vững nghiêm ngặt tại châu Á.

Đồng thời, từ việc khai thác năng lượng mặt trời, lọc và tuần hoàn nước đến thu hồi nhiệt dư, các quyết định kỹ thuật đều dựa trên những chỉ số có thể đo lường, thay vì dừng lại ở các cam kết mang tính khái niệm.

HAUS Residences gồm 68 căn Sky Villas & Sky Mansions nằm trong tổ hợp HAUS Da Lat, hướng đến chứng nhận Green Mark Platinum của Cơ quan Xây dựng Singapore. Ảnh phối cảnh: HAUS Da Lat.

Ba thập niên làm việc trong lĩnh vực tài chính, ông Sheren nhìn nhận phát triển bền vững dưới góc độ gần với quản lý tài sản hơn: "Khi đánh giá một dự án, thứ tôi nhìn thấy không phải là chi phí ESG, mà là chi phí vận hành, chi phí bảo trì, chi phí vốn và giá trị dài hạn của tài sản. Đánh giá này không chỉ đến từ một quan điểm về môi trường, mà còn từ nhiều năm làm việc với các mô hình tài chính".

Tiêu thụ năng lượng thấp hơn đồng nghĩa với chi phí vận hành thấp hơn. Vật liệu bền hơn đồng nghĩa với nhu cầu thay thế ít hơn. Thiết kế kỹ thuật tốt hơn giúp giảm áp lực bảo trì, trong khi những công trình có khả năng thích ứng tốt hơn sẽ bảo vệ giá trị tài sản trong dài hạn.

Khi ngày càng nhiều tổ chức tài chính đưa khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và hiệu quả vận hành vào quá trình đánh giá tài chính, những lựa chọn thiết kế này không chỉ tác động đến biên lợi nhuận của dự án, mà còn ảnh hưởng tới chi phí vốn trong tương lai. Lợi ích từ phát triển bền vững không xuất hiện ngay lập tức. Nó giống một khoản đầu tư dài hạn, tích lũy dần trong suốt vòng đời tài sản thay vì phục vụ cho báo cáo tài chính của quý tiếp theo.

"Tất cả những dòng tiền này cuối cùng đều phản ánh trực tiếp vào lợi nhuận. Nếu thiết kế đúng ngay từ ngày đầu tiên, thực chất bạn đang tạo ra giá trị", ông nói.

Khi thiên nhiên trở thành một dạng tài sản khan hiếm

"Xa xỉ luôn gắn với sự khan hiếm. Ngày nay, không khí sạch, những khu rừng đẹp, sự bình yên và tĩnh lặng đều trở nên khan hiếm", ông Michael Sheren nhận định.

Góc nhìn ấy cũng gặp cách Tatler Asia - biểu tượng truyền thông luxury hàng đầu châu Á - đặt HAUS trong xu hướng "curated luxury" (xa xỉ tuyển chọn) khi giá trị của bất động sản hạng sang ngày càng được tạo nên bởi những thứ khó sao chép như thiên nhiên, sức khỏe, sự riêng tư, văn hóa và chất lượng trải nghiệm.

Trong quá khứ, sự khan hiếm thường được tạo ra bằng vị trí, vật liệu, thiết kế hoặc số lượng giới hạn. Nhưng khi đô thị ngày càng đông đúc, không khí sạch, rừng tự nhiên, sự yên tĩnh và không gian sống gần thiên nhiên cũng trở thành những tài sản ngày càng khó tìm.

HAUS Da Lat tiên phong phát triển theo định hướng ESG.

Với HAUS Da Lat, rừng thông hiện hữu trở thành một phần cấu trúc của dự án thay vì chỉ là lớp cảnh quan bổ sung. Từ góc nhìn kinh doanh, điều này tạo ra một lợi thế quan trọng: Những giá trị khó tái tạo thường khó bị cạnh tranh bằng cách sao chép sản phẩm. Một tòa nhà có thể được xây lại. Một tiện ích có thể được đầu tư ở dự án khác nhưng một hệ sinh thái tự nhiên trưởng thành, một vị trí đặc thù hay một trải nghiệm gắn với bản sắc địa phương không thể được tạo ra trong thời gian ngắn.

Tatler Asia nhận định mô hình xa xỉ mới đang mở rộng cách một bất động sản được nhìn nhận: Giá trị không chỉ nằm bên trong căn nhà, mà còn ở môi trường bao quanh và những trải nghiệm mà tài sản có thể mang lại.

Câu lạc bộ hội viên chọn lọc đầu tiên tại Việt Nam - 1010 Origin nằm tại HAUS Da Lat. Ảnh phối cảnh: HAUS Da Lat.

HAUS Da Lat được phát triển với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, dịch vụ khách hàng, câu lạc bộ riêng tư tuyển chọn tiên phong tại Việt Nam. Kengo Kuma & Associates tham gia thiết kế kiến trúc; Chiva-Som tư vấn chăm sóc sức khỏe; Copper Beech đồng hành trong mô hình câu lạc bộ hội viên chọn lọc 1010 Origin. Điều này tạo nên một hệ sinh thái năng lực phía sau sản phẩm, thay vì chỉ một sản phẩm bất động sản đơn lẻ.

Với nhà đầu tư, giá trị của một tài sản cao cấp ngày càng gắn với chất lượng trải nghiệm và năng lực vận hành đi kèm, chứ không chỉ diện tích sở hữu.

Dự án Coastal Quảng Ngãi - A Community by HAUS xuất hiện trên Vogue Business China.

Triết lý này không dừng lại ở Đà Lạt. Mỗi vùng đất có một bản sắc riêng, nhưng cách tiếp cận HAUS theo đuổi vẫn nhất quán: ESG là nền tảng; chăm sóc sức khỏe là một phần của trải nghiệm; thiên nhiên và văn hóa bản địa là tài sản; còn giá trị dài hạn là thước đo.

Tại Quảng Ngãi, HAUS phát triển dự án Coastal Quảng Ngãi rộng 94 ha, nằm tại xã Tư Nghĩa, hướng tới Net Zero, dành cho 4.000 cư dân tại vùng duyên hải Việt Nam. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Theo đánh giá của truyền thông quốc tế, Coastal Quảng Ngãi là chương tiếp theo tự nhiên của câu chuyện về ESG, nơi tạo ra những điểm đặc biệt không để ghé thăm, mà ở việc kiến tạo những môi trường sống nơi con người có thể sống có chủ đích hơn và kết nối sâu sắc hơn, tạo ra giá trị bền vững không chỉ cho mỗi cá nhân mà còn cho cộng đồng và cảnh quan nơi họ sinh sống.

Coastal Quảng Ngãi rộng 94 ha, nằm tại xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh phối cảnh: Coastal Quảng Ngãi.

Theo ông Michael Sheren, ESG không phải là một chứng nhận được bổ sung sau khi dự án hoàn thành, mà trở thành khung nền tảng xuyên suốt mọi quyết định kinh doanh. Đó cũng là lý do cách ông đo lường thành công khác với nhiều nhà phát triển bất động sản và là lý do ông chọn đồng hành cùng HAUS.

"Thước đo thành công lớn nhất của tôi là một ngày nào đó, cách làm này trở nên phổ biến", ông nói.

Điều đáng chú ý trong phát biểu ấy là ông Sheren không muốn HAUS Da Lat chỉ tồn tại như một ngoại lệ. Theo ông, giá trị dài hạn của bất động sản hạng sang không được quyết định vào ngày công trình hoàn thành, mà bắt đầu từ những lựa chọn đầu tiên về quản trị, thiết kế, vận hành và mối quan hệ với vùng đất. Đó cũng là hệ giá trị HAUS đang theo đuổi: Không tạo nên một ngoại lệ để đứng riêng, mà góp phần nâng cao kỳ vọng về những gì bất động sản hạng sang có thể mang lại qua nhiều thế hệ.