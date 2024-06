Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 21 năm lẩn trốn

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an An Giang đã bàn giao một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt sau 21 năm lẩn trốn cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM.

Trước đó, ngày 6/6, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng truy nã Trần Thị Hương (SN 1964, trú phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM) khi đang lẩn trốn tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang. Trần Thị Hương là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" vào năm 2003. Đối tượng Trần Thị Hương bị bắt sau 21 năm lẩn trốn. Hương đã lẩn trốn ở nhiều nơi, sang tận Campuchia, đến năm 2011, Hương thay đổi tên thành Nguyễn Thị Xuân, SN 8/5/1962, đến đăng ký thường trú tại ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho đến nay.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-sau-21-nam-lan-tron-i733677/