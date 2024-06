Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 19 đối tượng truy nã người Trung Quốc lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động lừa đảo tín dụng.

Ngày 8/6, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân I thuộc cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Tổ công tác Bộ Công an, Công an TP.HCM, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và một số đơn vị liên quan tiến hành bàn giao 19 đối tượng truy nã người Trung Quốc cho lực lượng chức năng Trung Quốc xử lý.

Trước đó, vào ngày 5/6/2024, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Đối ngoại Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM tổ chức kiểm tra tại một số căn hộ thuộc chung cư Masteri (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức); chung cư Landmark, Vinhomes Tân Cảng (phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Quanh cảnh buổi bàn giao các đối tượng truy nã người Trung Quốc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 19 đối tượng truy nã người Trung Quốc. Trong số này, có 18 trường hợp sử dụng hộ chiếu, thị thực điện tử (E-visa) nhập cảnh, 1 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng trên đã lợi dụng địa bàn Việt Nam để hoạt động lừa đảo tín dụng đối với công dân Trung Quốc. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm điện thoại thông minh (smartphone), máy tính xách tay, sim điện thoại và nhiều thiết bị kết nối mạng phục vụ cho hoạt động phạm tội.