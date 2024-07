Bắt đối tượng đưa nhóm người sang Dubai làm 'nghề bất chính'

Đặng Văn Toàn (26 tuổi, quê huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) dùng thủ đoạn đưa người sang Tiểu vương quốc Dubai bằng visa du lịch rồi đưa họ đến các địa điểm lao động bất hợp pháp để thu lợi bất chính.

Ngày 16/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Đặng Văn Toàn bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam với cáo buộc Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại điều 349, Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, giai đoạn 2022-2023, Toàn tổ chức cho 5 người ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đến Tiểu vương quốc Dubai, thuộc các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Đối tượng Đặng Văn Toàn tại cơ quan an ninh điều tra. Ảnh: CACC.

Mặc dù sang Dubai bằng thị thực du lịch, sau đó, 5 người trên được Toàn đưa đến nơi làm các công việc bất hợp pháp như: Tìm kiếm, kết bạn với những người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam để mời chơi tiền ảo hoặc các trò chơi, yêu cầu nạp tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong vụ việc trên, Đặng Văn Toàn thu lợi bất chính số tiền trên 100 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi ra nước ngoài lao động phải tuân thủ quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc đi xuất khẩu lao động phải thông qua các cơ quan, tổ chức, cá nhân hợp pháp.

Theo cơ quan công an, việc ra nước ngoài bằng thị thực du lịch, thăm thân, nhưng thực tế là đi lao động đều vi phạm pháp luật, không được đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp khi xảy ra rủi ro, tai nạn lao động ở nước ngoài.