Bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại Nhân Cơ

Ngày 4/1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Phan Bảo Nhật (32 tuổi), nghi can gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Toàn Hằng (thôn 3, xã Nhân Cơ).
Vào khoảng 4h30 ngày 4/1, lực lượng chức năng đã bắt được Phan Bảo Nhật khi đối tượng đang lẩn trốn tại cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vụ cướp tại tiệm vàng Toàn Hằng.
Đối tượng Nhật (đứng giữa) vào thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CTV/TTXVN.
Đối tượng đang được di lý về Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.
Trước đó, chiều 1/1, một đối tượng đi xe máy màu trắng đã đến tiệm vàng Toàn Hằng hỏi mua nữ trang. Khi chủ tiệm mang vàng ra để trên quầy, đối tượng ôm lấy số vàng và nhanh chóng ra xe tẩu thoát.
Đối tượng được xác định là Phan Bảo Nhật (quê quán tại xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi; hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng).
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
