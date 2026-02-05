Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt đối tượng chuyên trộm cắp bánh xe dự phòng ôtô bán tải

  • Thứ năm, 5/2/2026 20:38 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Chỉ trong vòng một tháng, Đoàn Ngọc Khánh đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm cắp bánh xe dự phòng của các dòng xe bán tải đắt tiền tại nhiều tỉnh thành.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phát đi thông báo khẩn tìm người bị hại trong vụ án trộm cắp tài sản liên tỉnh do đối tượng Đoàn Ngọc Khánh (23 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) gây ra. Chỉ trong tháng 10/2025, đối tượng này đã liên tiếp gây ra 15 vụ trộm, lấy cắp 16 lốp xe dự phòng cùng nhiều phụ tùng của các dòng xe bán tải đắt tiền.

oto ban tai anh 1

Đối tượng Khánh bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Theo hồ sơ điều tra, do lười lao động lại cần tiền tiêu xài, đối tượng Khánh đã nảy sinh ý định đi trộm lốp xe ô tô dự phòng. Mục tiêu "ưa thích" của Khánh là các dòng xe Ford Ranger và Raptor thường có bánh sơ cua treo dưới gầm. Lợi dụng đêm tối, đối tượng mang theo nhiều công cụ chuyên dụng để mở ốc, vít, lén lút tiếp cận các xe đỗ trên vỉa hè hoặc lề đường vắng để ra tay hành sự.

Với thủ đoạn tinh vi, địa bàn hoạt động của Khánh trải dài từ Đắk Lắk, Lâm Đồng đến Đồng Nai và TP.HCM. Tuy nhiên, đến sáng 20/10, trong lúc đang trên đường tẩu thoát sau khi gây án, Khánh đã bị Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ cùng tang vật.

Hiện nay, cơ quan Công an đã xác định được nạn nhân của 9 vụ trộm, nhưng vẫn còn 6 vụ khác xảy ra tại Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM chưa tìm được người bị hại.

Để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai là nạn nhân trong các vụ án nói trên sớm liên hệ với cơ quan công an gần nhất để trình báo và phối hợp giải quyết.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://tienphong.vn/bat-giu-ke-chuyen-trom-cap-lien-tinh-banh-xe-o-to-du-phong-xe-ban-tai-post1818702.tpo

Hồ Nam/Tiền Phong

ôtô bán tải ôtô bán tải

    Đọc tiếp

    A khoi cuoc thi sac dep khai gia 'di khach' hinh anh

    Á khôi cuộc thi sắc đẹp khai giá 'đi khách'

    4 giờ trước 17:59 5/2/2026

    0

    Bước đầu cơ quan chức năng xác định Bùi Thị Phương Linh, Á khôi cuộc thi sắc đẹp năm 2025 và các cô gái bán dâm với giá 4-6 triệu đồng/lượt. Ngoài số tiền trên, Linh thu thêm tiền từ khách mua dâm, qua đó hưởng lợi bất chính từ hoạt động môi giới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý