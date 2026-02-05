Bắt đối tượng chuyên trộm cắp bánh xe dự phòng ôtô bán tải

Chỉ trong vòng một tháng, Đoàn Ngọc Khánh đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm cắp bánh xe dự phòng của các dòng xe bán tải đắt tiền tại nhiều tỉnh thành.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phát đi thông báo khẩn tìm người bị hại trong vụ án trộm cắp tài sản liên tỉnh do đối tượng Đoàn Ngọc Khánh (23 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) gây ra. Chỉ trong tháng 10/2025, đối tượng này đã liên tiếp gây ra 15 vụ trộm, lấy cắp 16 lốp xe dự phòng cùng nhiều phụ tùng của các dòng xe bán tải đắt tiền.

Đối tượng Khánh bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Theo hồ sơ điều tra, do lười lao động lại cần tiền tiêu xài, đối tượng Khánh đã nảy sinh ý định đi trộm lốp xe ô tô dự phòng. Mục tiêu "ưa thích" của Khánh là các dòng xe Ford Ranger và Raptor thường có bánh sơ cua treo dưới gầm. Lợi dụng đêm tối, đối tượng mang theo nhiều công cụ chuyên dụng để mở ốc, vít, lén lút tiếp cận các xe đỗ trên vỉa hè hoặc lề đường vắng để ra tay hành sự.

Với thủ đoạn tinh vi, địa bàn hoạt động của Khánh trải dài từ Đắk Lắk, Lâm Đồng đến Đồng Nai và TP.HCM. Tuy nhiên, đến sáng 20/10, trong lúc đang trên đường tẩu thoát sau khi gây án, Khánh đã bị Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ cùng tang vật.

Hiện nay, cơ quan Công an đã xác định được nạn nhân của 9 vụ trộm, nhưng vẫn còn 6 vụ khác xảy ra tại Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM chưa tìm được người bị hại.

Để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai là nạn nhân trong các vụ án nói trên sớm liên hệ với cơ quan công an gần nhất để trình báo và phối hợp giải quyết.